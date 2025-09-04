Tra gli over 22 ci sono due giocatori in più: Sazonov non è stato venduto e ora rischia di restare fuori, così come l’olandese

Il calciomercato estivo è terminato e il Torino si trova di fronte a un problema regolamentare non da poco in vista della consegna della lista ufficiale per il campionato di Serie A della nota lista. Nel caso dei granata, i conti non tornano: ad oggi la rosa conta 23 calciatori che hanno più di 22 anni, due in più rispetto al limite consentito.

A farne le spese potrebbero essere Perr Schuurs e Saba Sazonov, i due giocatori che più rischiano di non trovare spazio nella lista definitiva. Soprattutto il georgiano resta in uscita, con la società che sta cercando una sistemazione nei mercati ancora aperti, come quello turco e russo. L’olandese, invece, è reduce da un lungo stop per infortunio e la sua condizione fisica potrebbe incidere sulle scelte finali.

Lega Serie A, ecco il regolamento

Il regolamento prevede dei paletti specifici: la lista dei 25 over 22 deve obbligatoriamente comprendere almeno 4 cresciuti nel vivaio del Torino e altri 4 devono essere stati formati in Italia. Ed è qui che emerge un’altra criticità: nel gruppo dei granata non ci sono over 22 cresciuti nel vivaio del Toro, motivo per cui quelle caselle restano vuote e non possono essere riempite. Il risultato è che il Torino può inserire al massimo 21 giocatori over 22 nella lista ufficiale.

Nessun problema per gli Under 22: il Torino, da quel punto di vista, può farne giocare liberamente quanti ne desidera. Tra loro anche Gineitis, Casadei, Dembélé.

Il Toro chiamato a escludere due giocatori

Gli slot relativi ai giocatori formati in Italia, invece, non rappresentano un problema: il club granata ne ha già almeno 4, come previsto dal regolamento. Resta, però, il nodo principale: con 23 elementi in rosa e soli 21 posti disponibili, due calciatori resteranno fuori. Va sottolineato che questa lista non è definitiva per tutta la stagione: sarà infatti possibile modificarla con la riapertura del mercato, prevista per gennaio 2026. Una finestra che potrebbe consentire al Torino di riequilibrare la rosa e rientrare nei parametri senza sacrificare pedine importanti.

Saba Sazonov



