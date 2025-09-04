Fabio Quagliarella racconta la prima esperienza al Torino. Ai microfoni del Corriere della Sera, l’attaccante ha svelato alcuni retroscena

Gol, trofei e gli esordi al Torino. Fabio Quagliarella ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha parlato della sua vita dentro e fuori dal campo. L’attaccante ha scritto pagine di storia della Serie A.

Tra i tanti club di Quagliarella c’è stato il Torino. La chiamata del Toro a inizi anni 2000 è stata la svolta della carriera del classe 1983. Per la prima volta, infatti, il giocatore ha lasciato la “sua” Campania per volare al Nord.

“Il Toro e mio papà, l’inizio della mia carriera”

Quagliarella ha due epoche al Torino. La seconda gloriosa e con tanti bei ricordi. La prima, quella del giovane Fabio, caratterizzata dalla paura e la nostalgia per la lontananza da casa. Il 14 maggio del 2000 l’attaccante ha raccolto i primi minuti in Serie A contro il Piacenza nell’ultima giornata di campionato.

La gioia per l’esordio in campionato si è scontrata con le insicurezze sorte per i tanti chilometri che separavano Quagliarella dalla sua famiglia. Come raccontato dall’ex bomber, il padre ha avuto un ruolo cruciale: “«Ogni sera chiamavo papà per dire che volevo tornare. Non ce la facevo, piangevo. E lui senza scomporsi mi assecondava: vabbè vai a dormire, pensaci. Se domani decidi considera che sono già lì a prenderti. Di domani in domani poi non sono più tornato. Ed è stato l’inizio della mia carriera. Grazie a lui».

“Che sensi di colpa per il primo contratto!”

Fabio Quagliarella ha raccontato anche del primo stipendio e dell’imbarazzo per la cifra nei confronti del padre imbianchino:

«Un milione e seicentomila di vecchie lire, il primo contratto da professionista col Toro. Che senso di colpa. Mio papà faceva l’imbianchino e quei soldi tutti insieme non li vedeva in un anno intero. Oggi ragiono con due teste, la sua e la mia».