Dalla rimozione delle ipoteche al bando per l’assegnazione del Grande Torino: gli aggiornamenti sulla situazione che riguarda lo stadio
La questione stadio continua a tenere banco. Dopo la rimozione delle ipoteche decretata dalla giunta comunale, il Toro segue con attenzione gli sviluppi che riguardano il futuro dell’Olimpico Grande Torino. A seguito di una perizia, entro la fine del mese sarà comunicato il valore della struttura.
Successivamente, il comune aprirà il bando. Tra gli interessati all’acquisizione dello stadio c’è anche Urbano Cairo. Negli scorsi giorni, il patron granata ha dichiarato di essersi informato per l’acquisto della struttura. Tra idee e valutazioni, ecco tutti gli aggiornamenti riguardanti lo stadio Olimpico Grande Torino.
La perizia e il bando
Il comune di Torino ha messo le cose in chiaro: lo stadio sarà ceduto. La giunta, infatti, non vuole proseguire con l’affitto della struttura ma con la cessione definitiva dell’Olimpico Grande Torino. Con l’eliminazione delle ipoteche inizia un nuovo iter.
Il comune ha incaricato un perito di stimare il valore dello stadio. La perizia dovrebbe arrivare entro la fine di settembre. Successivamente, la giunta comunale aprirà un bando per l’assegnazione dell’Olimpico Grande Torino. Come detto, l’obiettivo è quello di cedere definitivamente la struttura al migliore offerente.
La mossa di Cairo
Secondo le recenti dichiarazioni, dopo la perizia e l’apertura del bando inizieranno le prime mosse di Urbano Cairo. Il presidente del Torino ha svelato di aver fissato un incontro con il sindaco Stefano Lo Russo. L’intenzione del patron granata sembrerebbe essere quella di partecipare al bando.
La rimozione delle ipoteche ha fatto cambiare idea a Cairo. Lo scorso febbraio, infatti, il presidente del Toro dichiarava che l’acquisto dello stadio non rientrava tra i piani della società granata. Intanto, Cairo e il Torino hanno ricevuto in concessione lo stadio per 18 mesi, fino a fine dicembre del 2026. In attesa del bando, il presidente granata guarda nel portafoglio e valuta la prossima mossa.
oh finalmente si saprà almeno da che base potrà partire (ammesso ci sia) chiunque voglia acquistare lo stadio sicuramente come sempre i tempi si allungheranno,ma è un passettino
Continuerà a pagare l’affitto ad un ipotetico compratore se ci sarà e se gli sarà permesso, altrimenti emigra lui e la cairese!!
L’impegno finanziario complessivo, che riguarda l’acquisto, la sistemazione ed il mantenimento dello stadio, oltre alle attività legate all’area commerciale, è molto alto, TDC finanziariamente è messo bene ma un investimento di tale valore se decidesse di farlo non potrebbe farlo da solo a meno che non si limiti solo all’acquisto… Leggi il resto »
Esatto!mio stesso pensiero,quindi le opzioni sono due: 1)non lo acquista e quindi viene comorato da qualcuno altro che,visti gli accordi ,le clausole,ecc … comprerà anche la società 2)lo compra lui?bene,conoscendolo ormai da 20 anni,il Por.cidi.Mer.da non fa nulla se non guadagna,quindi succedesse è perché ha la certezza al 1000% di… Leggi il resto »
Magari sotto traccia lo comprano gli”amichetti” è gli paga l’ affitto……….
Appena sarà fissato il prezzo si ritirerà!! Anche questo lo vuole in prestito con diritto a babbo morto!!