Dalla rimozione delle ipoteche al bando per l’assegnazione del Grande Torino: gli aggiornamenti sulla situazione che riguarda lo stadio

La questione stadio continua a tenere banco. Dopo la rimozione delle ipoteche decretata dalla giunta comunale, il Toro segue con attenzione gli sviluppi che riguardano il futuro dell’Olimpico Grande Torino. A seguito di una perizia, entro la fine del mese sarà comunicato il valore della struttura.

Successivamente, il comune aprirà il bando. Tra gli interessati all’acquisizione dello stadio c’è anche Urbano Cairo. Negli scorsi giorni, il patron granata ha dichiarato di essersi informato per l’acquisto della struttura. Tra idee e valutazioni, ecco tutti gli aggiornamenti riguardanti lo stadio Olimpico Grande Torino.

La perizia e il bando

Il comune di Torino ha messo le cose in chiaro: lo stadio sarà ceduto. La giunta, infatti, non vuole proseguire con l’affitto della struttura ma con la cessione definitiva dell’Olimpico Grande Torino. Con l’eliminazione delle ipoteche inizia un nuovo iter.

Il comune ha incaricato un perito di stimare il valore dello stadio. La perizia dovrebbe arrivare entro la fine di settembre. Successivamente, la giunta comunale aprirà un bando per l’assegnazione dell’Olimpico Grande Torino. Come detto, l’obiettivo è quello di cedere definitivamente la struttura al migliore offerente.

La mossa di Cairo

Secondo le recenti dichiarazioni, dopo la perizia e l’apertura del bando inizieranno le prime mosse di Urbano Cairo. Il presidente del Torino ha svelato di aver fissato un incontro con il sindaco Stefano Lo Russo. L’intenzione del patron granata sembrerebbe essere quella di partecipare al bando.

La rimozione delle ipoteche ha fatto cambiare idea a Cairo. Lo scorso febbraio, infatti, il presidente del Toro dichiarava che l’acquisto dello stadio non rientrava tra i piani della società granata. Intanto, Cairo e il Torino hanno ricevuto in concessione lo stadio per 18 mesi, fino a fine dicembre del 2026. In attesa del bando, il presidente granata guarda nel portafoglio e valuta la prossima mossa.