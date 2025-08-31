Le parole di Kristjan Asllani dopo la partita finita 0-0 contro la Fiorentina: “Quando uno arriva vuole restare a lungo”

Dopo Torino-Fiorentina 0-0 ha parlato Kristjan Asllani in conferenza stampa. Di seguito le parole del nuovo giocatore del Torino che ha giocato dall’inizio contro la Viola.

La conferenza stampa

Come ti senti e come stai? Come hai visto il Torino?

“Oggi sono un po’ stanco, era da un po’ che non facevo minuti. Ma penso di aver fatto bene dal lato fisico. Oggi siamo stati squadra dall’inizio alla fine: era importante dopo l’Inter”.



L’impatto con il mondo granata?

“I tifosi sono liberi di fare ciò che vogliono. Cerchiamo sempre di dare una vittoria ma è difficile. Ho voluto veramente tanto venire al Torino”.



C’è stato qualcosa con la Fiorentina sul mercato?

“Sinceramente non ho ricevuto una chiamata, non sono mai stato cercato”.



Quanto conta sentirti al centro e giocare?

“Mi mancava tanto. Venire a giocare e sapere che giochi, è una cosa bella. Sono stato tre anni in una grande squadra ma giustamente era l’ora di cambiare. Torino è il posto perfetto”.



Pensi di poter crescere e fare più gol qui?

“Devo tornare a fare qualche gol su punizione. Quei 4/5 gol a stagione li posso fare. Oggi ho dovuto giocare in maniera difensiva con Gudmundsson”.



Quindi non ti senti di passaggio?

“Quando uno arriva vuole restare a lungo. Ora devo fare bene per tutti quelli che mi hanno voluto: presidente, direttore e staff. Devo anche essere di esempio per i giovani. Mi hanno accolto bene e sono sicuro che questa sia la piazza giusta”.

Torino FC new signing Kristjan Asllani arrives at the stadio Filadelfia to complete his transfer to Torino FC from FC Internazionale.





