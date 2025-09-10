Il terzino destro non è andato neanche in panchina nell’ultima partita del Brasile. Gasperini spera di averlo domenica

È calato il sipario sulla sosta per le nazionali di settembre, con le ultime sfide di qualificazione al Mondiale giocate in Sudamerica. Partite che hanno dato indicazioni importanti sia lato Torino, con Maripan schierato con il Cile da difensore di sinistra (proprio come ha in mente Baroni), sia lato Roma, prossima avversaria dei granata in campionato. In questo caso, però, è arrivata una brutta notizia per i giallorossi: nell’ultima gara giocata dal Brasile di Carlo Ancelotti, quella persa 1-0 contro la Bolivia, Wesley non è andato neanche in panchina per un problema alla coscia.

Le condizioni di Wesley

Come riportato da diversi media brasiliani, Wesley non è stato convocato da Ancelotti per la partita contro la Bolivia a causa di un fastidio muscolare alla coscia. Nessuna scelta tecnica dunque, anche perché l’esterno era partito titolare nella prima partita giocata dalla nazionale verdeoro qualche giorno prima. A questo punto le sue condizioni saranno da valutare al rientro in Italia, con la Roma che intanto spera che non si tratti di nulla di grave. Gasperini incrocia le dita, anche perché non avere l’ex Flamengo per la sfida di domenica contro il Torino sarebbe una grave perdita. A questo si aggiunge infatti il fatto che neanche Rensch, sostituto naturale del brasiliano, sia in ottime condizioni. Tanta attesa dunque in casa giallorossa: le prossime ore saranno decisive per capire se Wesley potrà esserci o meno per la partita di domenica.