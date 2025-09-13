Gian Piero Gasperini ha presentato in conferenza stampa la sfida contro il Torino di Marco Baroni dello Stadio Olimpico

Domani alle ore 12:30 si gioca Roma-Torino allo Stadio Olimpico. Gian Piero Gasperini ha presentato la partita in conferenza stampa. Ecco le sue parole in vista della partita.

La conferenza stampa di Gasperini

Queste le parole dell’allenatore: “Dybala sta bene e ha lavorato bene in queste due settimane, è in crescita e si è visto a Pisa. Non so se ha i 90 minuti, ma è in un buon momento. Wesley ha avuto questo problema. Ha giocato la prima partita con il Brasile e poi ha saltato la seconda per affaticamento. Non sembra sia niente di muscolare, si è allenato normalmente ieri e oggi decidiamo dopo l’ultima seduta. Pellegrini alla fine è rimasto, a me va bene perché è un giocatore in più con qualità importanti. Non è in condizione come gli altri però è a disposizione. Ha bisogno di aumentare i giri del motore. Avrà le possibilità per diventare utile in campionato e giocherà a centrocampo. Non ci sono promesse, c’è solo lavoro da svolgere. La situazione del club va migliorata sia a livello tecnico che economico. Se alzi il livello tecnico, poi si alza tutto: ora non ho più necessità di parlare di mercato. Adesso c’è la partita contro il Torino e dobbiamo mettere attenzione sulle gare. Da Dovbyk mi aspetto tanto come da tutti i giocatori. Non regalo niente a nessuno, le gerarchie possono cambiare ma lo zoccolo duro è fondamentale. Non devo far vedere tutti i giocatori, faccio vedere gli 11 più i 5 che entrano. Bisogna conquistarsi il posto”.

Le parole su Baroni

L’allenatore ha anche detto: “In difficoltà contro Baroni nelle ultime 6 gare? Bella statistica, mi consola che siamo finiti sempre davanti in campionato. Baroni è un ottimo allenatore, ha fatto un percorso di livello. Sulla statistica speriamo di smentirla già domani”.