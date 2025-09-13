Ecco quelle che saranno le probabili scelte di Baroni per la sfida in programma contro la Roma: il Cholito principale riferimento offensivo

Il Torino è pronto per arrivare nella capitale per disputare la difficile trasferta contro la Roma. L’incontro si terrà domenica 14 settembre, e sarà valido per la terza giornata di campionato. Da una parta ci sarà la Roma: i padroni di casa che contro il Torino cercheranno di siglare il terzo successo in campionato che gli permetterebbe di arrivare in cima alla classifica con 9 punti. Ad affrontarli ci saranno i granata, che dopo una ricca settimana di allenamenti vorranno cercare di mettere in difficoltà i padroni di casa e garantire una buona prova che possa far sorridere i propri tifosi.

Maripan e Coco alla guida della difesa

Dopo la buona prestazione contro la Fiorentina, Baroni vorrà riconfermare i due centrali di difesa che hanno permesso ai granata di raggiungere il primo “clean sheet” stagionale. Maripan e Coco saranno accompagnati da Biraghi e Pedersen sulle fasce, entrambi al momento favoriti rispetto al nuovo arrivato Nkounkou e Lazaro. A centrocampo il tecnico si affiderà ad Asllani che ha dimostrato di essere l’uomo in più del centrocampo del Torino. Ad assisterlo ci saranno Casadei e Ilic, il serbo andrà in cerca della seconda maglia da titolare in due partite, dal momento che Gineitis dovrà recuperare dalle fatiche della nazionale.

Simeone preferito a Adams

Per l’attacco Baroni confermerà lo stesso tridente schierato contro la Fiorentina. Il capitano Vlasic agirà sulla sinistra mentre a destra, i granata si affideranno alla velocità e alla tecnica di Ngonge. Il principale riferimento offensivo sarà Simeone, l’argentino dopo essere rimasto in Piemonte in occasione della pausa delle nazionali ha avuto tempo per recuperare e allenarsi a stretto contatto con Baroni, e per questo motivo sarà lui a scendere in campo dal primo minuto.

La probabile formazione del Torino

Ecco la probabile formazione del Torino:

Probabile formazione Torino (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Biraghi; Gineitis, Asllani, Casadei; Ngonge, Simeone, Vlasic. A diposizione: Popa, Paleari, Ismajli, Dembélé, Ilic, Lazaro, Perciun, Tameze, Anjorin, Ilkhan, Adams, Njie, Aboukhlal, Zapata. Allenatore: Marco Baroni.

Indisponibili: Schuurs, Savva, Masina

Squalificati: Nessuno