In vista della sfida contro la Roma manca da definire una sola pedina in mezzo al campo: Ilic spinge per essere titolare

Pausa finita, si torna a pensare al calcio giocato – quello per club. L’inizio di campionato del Torino non è stato dei migliori – per usare un eufemismo – e per questo serve cominciare a fare punti il prima possibile. La prossima partita rappresenta però un ostacolo non banale per i granata, che saranno ospiti della Roma, al momento capolista a punteggio pieno, allo Stadio Olimpico. Una sorta di derby personale per Baroni – il quale lo scorso anno allenava la Lazio – che ha lavorato duramente per questa settimana e mezza con l’obiettivo di trovare i lineamenti tattici giusti per poter fare uno scherzetto ai giallorossi. Con molta probabilità sarà di nuovo 4-3-3, il modulo dell’equilibrio, e i ballottaggi al momento sono pochi. Su tutti, però, quello che lascia maggiori pensieri al tecnico riguarda il centrocampo, dove Ilic spinge per giocare.

Ballottaggio in mezzo al campo

Casadei e Asllani sono ormai sicuri di un posto e lo saranno per tutta la stagione a meno di problemi fisici, e poi? E poi Baroni può contare su una grande batteria di centrocampisti, un reparto molto lungo, completo dal punto di vista delle caratteristiche e ricco di giocatori di qualità. Ecco che allora l’allenatore granata può permettersi di scegliere di partita in partita chi schierare in base a quelle che sono le tipicità degli avversari. E in una gara come quella contro la Roma, non può che servire un centrocampo fisico: Casadei è l’unico che può pensare di giocarsela con Manu Koné, mentre per il resto serve qualcuno che possa affiancarlo. Anjorin sicuramente può fare al caso giusto, ma le sue condizioni non sono ancora ottimali. Si candida allora Ilic, che dopo aver giocato contro la Fiorentina e aver messo altri minuti nelle gambe con la sua Serbia punta a ottenere una maglia da titolare.