I gol su rigore di Asllani e Gineitis con le proprie nazionali potrebbero cambiare le gerarchi in vista della nuova stagione
Un’altra sosta per le nazionali è terminata, e mentre Baroni ha lavorato al Filadelfia con i giocatori non convocati allo stesso ha ricevuto diverse indicazioni dall’estero. Le sfide internazionali hanno dato parecchi nuovi indizi al nuovo tecnico, soprattutto per quanto riguarda le gerarchie sui rigori. Asllani e Gineitis si sono resi decisivi dagli undici metri con Albania e Lituania, e questo potrebbe giocare a loro favore in vista di una scelta – quella del rigorista designato – che pare non essere stata ancora presa.
I numeri sui rigori
La concorrenza è tanta, tantissima. Sono in molti i giocatori granata potenzialmente disposti e pronti a tirare un calcio di rigore. Lo scorso anno il rigorista principale era Sanabria, ma viste le tante assenze a calciarne maggiormente è stato Vlasic (2). In carriera il croato ne ha segnati 11 e sbagliati 5, non un brutto dato ma in rosa c’è chi ha fatto meglio. Come Asllani, il cui “record” è incredibile: 11 rigori calciati dall’albanese, tutti segnati; ecco perché, quando sarà in campo, è difficile che qualcuno possa impedirgli di batterli, e la sfida sarà tutta con Vlasic. Da non dimenticare ovviamente capitan Zapata, che potrebbe aumentare il livello della sfida: il colombiano ne ha calciati 12 in tutta la carriera, segnandone 9 e dimostrandosi molto abile. In “positivo”, poi, anche i nuovi arrivati Ngonge e Aboukhlal: il belga ne ha calciati 3 e segnati altrettanti, mentre l’ex Tolosa è a 5 su 7 realizzati. E dietro ci sono anche Gineitis – due gol totali in carriera, l’ultimo dei quali con la Lituania meno di una settimana fa -, Adams (3-1) e Simeone, l’unico con un bilancio negativo. Con molta probabilità dunque la questione rigori sarà tema di discussione tra Vlasic, Asllani e Zapata: resta da capire se a scegliere sarà Baroni o gli stessi calciatori.
I dati
- Vlasic: 11 segnati – 5 sbagliati;
- Zapata: 9 segnati – 3 sbagliati;
- Asllani: 11 segnati – 0 sbagliati;
- Ngonge: 3 segnati – 0 sbagliati;
- Aboukhlal: 5 segnati – 2 sbagliati;
- Adams: 3 segnati – 1 sbagliato;
- Gineitis: 2 segnati – 0 sbagliati;
- Simeone: 1 segnati – 3 sbagliati.
Quanti rigori abbiamo tirato negli ultimi anni? Direi che è una questione di interesse prossimo allo zero.
Già si discute chi dovrebbe batterli 😂😂🤣,ma se non è stato concesso nemmeno quella di Medel contro il Bologna, addirittura preso il pallone in mano 😂🤣…. è fuori dubbio che la Masiese non conta un cazz.
Nemmeno certi pseudo tifosi
Per altri riconoscibili e riconosciuti per lo schi fo che sono
psycho killer,faffafaffafafaffaffafafa better…
Stalker
Be’ qui già fremo eh, sono sfide emozionanti…