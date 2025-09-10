I gol su rigore di Asllani e Gineitis con le proprie nazionali potrebbero cambiare le gerarchi in vista della nuova stagione

Un’altra sosta per le nazionali è terminata, e mentre Baroni ha lavorato al Filadelfia con i giocatori non convocati allo stesso ha ricevuto diverse indicazioni dall’estero. Le sfide internazionali hanno dato parecchi nuovi indizi al nuovo tecnico, soprattutto per quanto riguarda le gerarchie sui rigori. Asllani e Gineitis si sono resi decisivi dagli undici metri con Albania e Lituania, e questo potrebbe giocare a loro favore in vista di una scelta – quella del rigorista designato – che pare non essere stata ancora presa.

I numeri sui rigori

La concorrenza è tanta, tantissima. Sono in molti i giocatori granata potenzialmente disposti e pronti a tirare un calcio di rigore. Lo scorso anno il rigorista principale era Sanabria, ma viste le tante assenze a calciarne maggiormente è stato Vlasic (2). In carriera il croato ne ha segnati 11 e sbagliati 5, non un brutto dato ma in rosa c’è chi ha fatto meglio. Come Asllani, il cui “record” è incredibile: 11 rigori calciati dall’albanese, tutti segnati; ecco perché, quando sarà in campo, è difficile che qualcuno possa impedirgli di batterli, e la sfida sarà tutta con Vlasic. Da non dimenticare ovviamente capitan Zapata, che potrebbe aumentare il livello della sfida: il colombiano ne ha calciati 12 in tutta la carriera, segnandone 9 e dimostrandosi molto abile. In “positivo”, poi, anche i nuovi arrivati Ngonge e Aboukhlal: il belga ne ha calciati 3 e segnati altrettanti, mentre l’ex Tolosa è a 5 su 7 realizzati. E dietro ci sono anche Gineitis – due gol totali in carriera, l’ultimo dei quali con la Lituania meno di una settimana fa -, Adams (3-1) e Simeone, l’unico con un bilancio negativo. Con molta probabilità dunque la questione rigori sarà tema di discussione tra Vlasic, Asllani e Zapata: resta da capire se a scegliere sarà Baroni o gli stessi calciatori.

I dati

Vlasic: 11 segnati – 5 sbagliati;

Zapata: 9 segnati – 3 sbagliati;

Asllani: 11 segnati – 0 sbagliati;

Ngonge: 3 segnati – 0 sbagliati;

Aboukhlal: 5 segnati – 2 sbagliati;

Adams: 3 segnati – 1 sbagliato;

Gineitis: 2 segnati – 0 sbagliati;

Simeone: 1 segnati – 3 sbagliati.