Ultimo giorno di impegni per le nazionali quello di ieri, che ha visto tra i protagonisti Asllani con la maglia dell’Albania

Manca ormai sempre meno alla sfida di campionato contro la Roma, che sancisce il ritorno della Serie A dopo una settimana e mezzo di partite internazionali. La sosta è ormai terminata, e i giocatori che erano stati impegnati con le proprie nazionali possono tornare al Filadelfia per riprendere gli allenamenti agli ordini di Baroni. Tanti i granata impegnati nell’ultima serata di gara: da Asllani a Pedersen, passando per Maripan e Perciun. Ecco come sono andate le loro partite.

Nazionali, le prestazioni dei granata

A mettersi maggiormente in mostra tra i giocatori del Torino in campo c’è stato sicuramente Kristjan Asllani, decisivo nella vittoria per 1-0 della sua Albania contro la Lettonia con un rigore segnato nel primo tempo. Anche 90 minuti in campo per l’ex Inter, leader tecnico della nazionale allenata da Sylvinho. Serata positiva anche per la Norvegia di Pedersen, che ha vinto addirittura 11-1 contro la Moldavia di Perciun; nessuno dei due granata, però, ha trovato spazio in campo. Prestazione negativa da parte di Ilic, invece, titolare con la Serbia nella difficile sfida contro l’Inghilterra. Un’ora in campo per il centrocampista, che non è riuscito a fare nulla in una partita molto sfortunata terminata 0-5 per gli inglesi. Titolarità e tutta la partita in campo anche per Ilkhan, nella sfida di qualificazione agli Europei Under21 tra Turchia e Croazia; prestazione non male per il regista del Toro, che non è riuscito però a mettersi particolarmente in mostra. A chiudere le porte di questa sosta ci ha pensato poi Maripan, che ha giocato tutti e 90 i minuti di Cile-Paraguay: una partita particolarmente triste per i cileni, avendo sancito l’ultimo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali e la conseguente assenza.