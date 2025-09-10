Dopo un inizio altalenante ChÃ© Adams Ã¨ pronto a riprendersi il Torino. L’attaccante torna al Filadelfia dopo il gol con la Scozia

Per ChÃ© Adams la pausa nazionali Ã¨ stata una boccata d’ossigeno dopo un inizio di stagione in apnea con il Torino. Complice il modulo a tre in attacco, lo scozzese ha perso la titolaritÃ di cui ha goduto lo scorso anno.

Adams Ã¨ pronto a rilanciarsi. La rete in nazionale contro la Bielorussia ha dato una nuova energia all’ex Southampton, deciso a insidiare il “Cholito “Simeone per la maglia da titolare.

L’inizio di stagione in salita

L’inizio di stagione di ChÃ© Adams non Ã¨ stato dei piÃ¹ semplici. L’attaccante ha deluso contro il Modena in Coppa Italia e la sua titolaritÃ non Ã¨ stata confermata nelle prime due giornate di campionato. Lo scozzese, infatti, ha ceduto il posto in entrambi i match a Simeone.

L’impatto dell’argentino non Ã¨ stato certo devastante. Alla voce “gol fatti” il tabellino granata riporta il numero zero. Adams, dunque, potrebbe essere il cambio vincente per Baroni. L’allenatore sta definendo l’attacco, con Vlasic e Aboukhlal che si alternano (il croato Ã¨ in vantaggio sul nuovo acquisto) e Ngonge fisso sulla destra. Il tutto in attesa del ritorno in pianta stabile di Duvan Zapata.

Adams e Simeone, nemici-amici

ChÃ© Adams non deve per forza “rubare” il posto a Giovanni Simeone. Lo scozzese, infatti, potrebbe far parte dell’attacco a due che sta disegnando Marco Baroni. Come dichiarato recentemente in un’intervista a Sky Sport, l’allenatore non disprezza l’idea di una coppia d’attacco a guidare il reparto offensivo granata.

CosÃ¬, Adams potrebbe trovare il giusto spazio in un Toro alla disperata ricerca di gol. L’aggiunta di una punta potrebbe essere frutto del cambio di modulo dal 4-3-3 al 4-4-2. Le ali nelle idee calcistiche di Baroni sono sacre e l’allenatore non rinuncerÃ all’ampiezza del suo gioco. Adams lavora e torna al Filadelfia con il sorriso, pronto a guadagnarsi un posto nell’11 titolare del Torino.