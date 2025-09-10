Ismajli si prepara per l’esordio con la maglia del Torino. Il difensore albanese, reduce da un infortunio, è pronto per la prima in granata

In casa Torino è il momento di Ardian Ismajli. Il difensore albanese potrebbe fare il suo esordio con la maglia granata nel prossimo match contro la Roma. Domenica 14 settembre, il Toro volerà nella capitale per affrontare il club giallorosso.

Non una sfida semplice per i ragazzi di Baroni, con l’allenatore che ritornerà in quell’Olimpico che è stato suo fino all’addio dalla Lazio e la firma con il Toro. I granata possono fare affidamento su Ismajli. L’albanese ha recuperato dall’infortunio ed è pronto a fare il suo esordio con il nuovo club.

Torino, ecco Ismajli

Il Torino e Ismajli si sono cercati, voluti e adesso è tempo di portare in campo la passione del difensore per la maglia granata. L’albanese, arrivato in estate dopo la scadenza del suo contratto con l’Empoli, è reduce da un infortunio muscolare che ha tardato la sua prima con il Toro.

Il problema fisico è alle spalle e, come testimoniato anche dal Torino sui social, il giocatore è tornato a correre sul campo del Filadelfia. Ismajli è un difensore esperto e di qualità, che potrà aiutare il Toro nel blindare la porta difesa da Israel.

Ismajli si candida a una maglia da titolare

L’obiettivo di Ismajli è, ovviamente, quello di guadagnare un posto nell’undici titolare del Torino. Marco Baroni valuta attentamente le alternative a disposizione. Attualmente i difensori centrali granata sono 4: Ismajli, Maripan, Masina e Coco.

Nella scorsa stagione, al centro della difesa Vanoli ha schierato principalmente la coppia Coco-Maripan. La titolarità del cileno non è in dubbio, mentre le certezze dell’ex Las Palmas scricchiolano. Coco, reduce dagli impegni con la sua Guinea Equatoriale, dovrà giocarsi bene le sue carte se non vorrà perdere il posto proprio a favore di Ismajli.