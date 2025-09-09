Il Torino deve ancora sciogliere il nodo a centrocampo. Baroni scorre il dito sulla lista di nomi alla ricerca dei tre profili migliori

L’inizio della stagione del Torino non ha coinciso con la fine dei dubbi di Baroni sull’11 titolare della squadra. L’allenatore, infatti, deve ancora risolvere i dubbi a centrocampo. La mediana granata è un cantiere, tra varie pedine a disposizione e pochi giocatori che, nelle prime due uscite, hanno convinto in pieno.

La certezza del centrocampo del Torino sembra essere Cesare Casadei. Il talento granata è l’unico giocatore della mediana schierato titolare sia contro l’Inter sia contro la Fiorentina. Non convocato da Gattuso nella Nazionale maggiore, Casadei è rimasto al Filadelfia per lavorare agli ordini di Baroni.

Casadei c’è, Asllani pure

L’altra certezza del centrocampo del Torino è Kristjan Asllani. Il centrocampista albanese è arrivato negli ultimi giorni di mercato per colmare l’assenza lasciata dalla cessione di Samuele Ricci. Anjorin, per caratteristiche tecniche, non avrebbe potuto ricoprire il ruolo dell’ex capitano granata.

Così, la dirigenza ha puntato su Asllani. L’albanese, arrivato dall’Inter, può essere la seconda certezza del centrocampo di Baroni. Resta il dubbio sul terzo elemento. Nei piani della squadra, a completare il trio della mediana dovrebbe essere Tino Anjorin. La scarsa condizione fisica dell’inglese ha fin qui rallentato il processo di completamento del centrocampo del Toro.

Un posto per cinque

Il terzo ed ultimo posto a disposizione è conteso da cinque giocatori. Oltre al già citato Anjorin, sono in lotta per una maglia da titolare anche Ilic, Gineitis, Ilkhan e Tameze. La gerarchia di Baroni potrebbe seguire proprio questo ordine.

Ilic è stato schierato titolare contro la Fiorentina e ha impressionato Baroni a Prato allo Stelvio, tanto da guadagnare nuovamente un posto in squadra dopo un’estate sul mercato. Lo stesso discorso vale per Ilkhan e Tameze. Il turco è partito titolare contro l’Inter e, nonostante la batosta di San Siro, non ha sfigurato. L’ex Hellas resta ai margini, in attesa di una chiamata da qualche altro club. Gineitis è il nome caldo per la maglia da titolare. Il lituano è tornato al Filadelfia dopo le ottime prestazioni in nazionale ed è deciso a ritrovare un posto nell’11 titolare del Torino.