Dopo le belle prestazioni in nazionale Gineitis torna al Filadelfia. Con maggiore consapevolezza, il lituano lavora per una maglia da titolare

Gvidas Gineitis torna al Filadelfia più carico che mai. Il centrocampista è reduce da due ottime prestazioni con la Lituania. Il classe 2004 ha segnato in entrambe le partite valevoli per le qualificazioni al Mondiale del 2026.

Prima su rigore contro Malta, poi con l’appoggio preciso contro l’Olanda, le prestazioni di Gineitis devono aver impressionato Marco Baroni. Il centrocampo del Torino è ancora da definire e l’allenatore potrebbe inserire il lituano nella lista dei candidati a una maglia da titolare in mediana.

Gineitis a caccia di una maglia da titolare

Ora Gineitis fa sul serio. Il ritorno al Filadelfia dopo l’impegno in patria arriva a seguito di un periodo più che positivo. In campionato, le prime prestazioni di Gine sono state come quelle dell’intera squadra: non impressionanti.

Le ultime partite, però, potrebbero aver fatto scattare una scintilla nel classe 2004, forte candidato per una maglia da titolare nel centrocampo a tre. Gineitis si è messo in mostra nella scorsa stagione. Sotto la guida di Vanoli, il lituano ha segnato 3 gol pesanti, attirandosi le simpatie della tifoseria granata.

Il centrocampo del Torino

Il centrocampo del Torino è in via di definizione. Se negli altri ruoli i titolari sono già stati individuati, il dubbio sui proprietari della mediana granata sono ancora da sciogliere. Nelle prime due giornate di campionato Baroni ha schierato 5 centrocampisti diversi.

Sempre nel modulo a 3 in mezzo al campo, contro l’Inter i titolari scelti da Baroni sono stati Casadei, Ilkhan e Gineitis. Il netto 5-0 subito dai granata ha obbligato il tecnico a cambiare le carte. Contro la Fiorentina, Baroni ha optato per Asllani in mediana e, accanto all’albanese, sempre Casadei e Ilic. Gineitis, spedito in panchina contro i viola, vuole impressionare nuovamente l’allenatore granata e riconquistare una maglia da titolare.