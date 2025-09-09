Sabato 18 ottobre alle ore 18.00 il Torino ospiterà i campioni in carica nell’incontro valido per la settima giornata di campionato

Il Torino dopo due trasferte contro Parma e Lazio ospiterà il Napoli all’Olimpico Grande Torino per l’incontro valido per la 7a giornata di campionato.

I residenti campani non potranno assistere all’incontro a causa delle limitazioni di vendita del settore ospiti dello stadio. I tifosi granata che hanno acquistato l’abbonamento per la stagione potranno assicurarsi biglietti a prezzi agevolati anche per i loro amici. Successivamente sarà il turno dei titolari di tessera Cuore Granata. Infine, scatterà la vendita libera per tutti i tifosi, con un listino prezzi specifico.

Le fasi di vendita

La prima fase di vendita inizierà il 9 e il 10 settembre, e sarà esclusivamente per gli abbonati, che potranno acquistare fino a 4 biglietti con la formula “porta gli amici”, potendo usufruire di tariffe dedicate. La seconda fase di vendita inizierà giovedì 11 settembre, e sarà riservata ai titolari della tessera Cuore Granata, che potranno acquistare i biglietti sul sito online. L’ultima fase di vendita inizierà martedì 16 settembre, in cui avrà inizio la vendita libera per tutti i settori dello stadio.

Limitazioni di vendita

La vendita per i tifosi del Napoli inizierà il 9 settembre e sarà riservata ai soli fidelizzati SSC Napoli non residenti in Campania. In tutte le fasi di vendita e comunque in attesa della Determina dell’ONMS:

Divieto di vendita ai residenti della regione Campania per tutti i settori dello stadio (ad esclusione dei sottoscrittori della Fidelity Cuore Granata emessa entro il 31/08/2025). Vendita nei settori Curva Maratona, Curva Primavera e Distinti Laterali NORD ai soli possessori della Fidelity Cuore Granata (con opzione porta amici);

La tessera Cuore Granata si può sottoscrivere facilmente online sul sito Vivaticket a soli 15 Euro con spedizione in tutta Italia inclusa nel prezzo. La card è valida 10 anni e dà accesso alla prevendita di biglietti nei big match, alla possibilità di sottoscrivere un abbonamento stagionale e tanti altri vantaggi con i partner di Torino FC.