L’Italia Under 18 chiude il Torneo Internazionale con un pari contro la Croazia. Luongo e Cereser non vanno oltre lo 0-0

Andrea Luongo e Francesco Cereser concludono il triplice appuntamento con l’Italia Under 18 con un pareggio. Nella mattinata di oggi, 9 settembre, i giovani azzurrini hanno terminato il Torneo amichevole internazionale disputato in Croazia con un pari contro i padroni di casa.

I ragazzi di Massimiliano Favo non sono andati oltre lo 0-0. L’Italia Under 18 saluta la Croazia con il sorriso sul volto. I giovani azzurri, infatti, hanno vinto 2 partite su 3. Dopo il bel successo per 3-0 contro la Corea del Sud, l’Italia ha raccolto un’altra vittoria contro gli Emirati Arabi. La sfida è terminata 1-0 con gol del granata Luongo. Nel match conclusivo gli azzurrini hanno strappato un pari alla Croazia, terminando la kermesse da imbattuti.