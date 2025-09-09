In casa granata si piange la scomparsa di Michele Del Vecchio. Dal 2020 era l’allenatore del Torino For Disable

Lutto in casa Torino. I granata hanno reso nota la scomparsa di Michele Del Vecchio, stimato allenatore del Torino For Disable. Del Vecchio ha guidato la squadra alla conquista di 3 scudetti nel campionato FIGC DPCS.

Di seguito il comunicato del Toro: “Il Presidente Urbano Cairo e tutto il Torino Football Club sono vicini con affetto alla famiglia Del Vecchio nel ricordo di Michele Del Vecchio, stimato allenatore, dal 2020 alla guida dei ragazzi del Torino For Disable. Con passione e grinta li ha condotti alla conquista di tre titoli nazionali nel campionato FIGC DPCS. Alla moglie Maria, ai figli Maurizio e Marco, ai parenti e ai tantissimi amici il cordoglio e l’abbraccio del mondo granata“.