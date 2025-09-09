L’esordio di Cyril Ngonge a Torino non è stato dei più memorabili. Il belga, rimasto al Fila durante la pausa nazionale, deve riscattarsi

Per Cyril Ngonge la fase d’adattamento è terminata. L’esordio del belga con il Torino non è stato memorabile. Nelle prime 3 partite ufficiali con la maglia granata (inclusa la partita di Coppa Italia contro il Modena), l’ex Napoli non ha segnato né creato grandi pericoli davanti alla porta avversaria.

Ngonge è arrivato a Torino con l’obiettivo opposto. Come raccontato in una recente intervista a Sky Sport, l’esterno vuole trovare maggiore continuità e consacrarsi dopo l’avventura a luci e ombre con il Napoli.

Il tempo d’adattamento è finito

Durante la pausa delle nazionali Ngonge è rimasto a Torino. Il belga, non convocato da Rudi Garcia, si è allenato al Filadelfia. Agli ordini di Baroni, l’ex Hellas Verona ha lavorato sui meccanismi richiesti dall’allenatore e non ancora assodati dal reparto offensivo.

Gli zero gol nelle prime due partite di campionato non fanno, per il momento, risuonare la sirena d’allarme. L’allenatore è comunque pre-allertato visto che, già contro la Roma, sarà necessario non perdere. Ngonge non è stata la scommessa di Vagnati ma la certezza dell’estate granata. Ora il belga non può più sbagliare.

Ngonge cerca il gol dopo oltre un anno

L’ultimo gol di Cyril Ngonge risale al 26 settembre 2024, quando il belga ha siglato una doppietta nel march di Coppa Italia tra Napoli e Palermo. Da quel momento, l’esterno non ha più trovato la via della rete. In Campania, Ngonge è arrivato come sostituto di lusso dopo la bella stagione a Verona.

Il belga non ha trovato spazio nel Napoli di Conte e, nonostante la vittoria dello scudetto, l’esperienza azzurra non è stata memorabile. Il suo trasferimento al Torino testimonia la voglia di rivalsa di Cyril. Ora la palla passa all’esterno, chiamato a una grande prova già contro la Roma per regalare una vittoria al “suo” Torino e tornare a incidere.