Il Torino ha reso note le informazioni principali per la vendita dei biglietti della sfida di Coppa Italia contro il Pisa

Il Torino si prepara per una nuova sfida di Coppa Italia. Giovedì 25 settembre, alle ore 21:00, i granata ospiteranno il Pisa. La formazione di Alberto Gilardino sarà l’avversaria del Toro nei sedicesimi di finale della competizione.

Per il Torino si tratta del secondo turno di Coppa Italia. I granata, infatti, hanno vinto 1-0 contro il Modena lo scorso 18 agosto. Il gol di Vlasic ha regalato il pass alla formazione di Baroni per i sedicesimi, con il sogno dei granata che resta così ancora vivo. Ecco tutte le info utili sui biglietti del prossimo match di Coppa.

Torino-Pisa, le informazioni sui biglietti

I tagliandi del match dei Sedicesimi di Coppa Italia tra Torino e Pisa sono in vendita sul sito ufficiale del club granata. Il costo dei biglietti parte da 10€ per gli adulti. Gli abbonati che hanno sottoscritto l’abbonamento stagionale entro domenica 7 settembre possono confermare il loro posto entro il 17 settembre, pagando 1 solo euro, acquistando i biglietti online sul sito ufficiale del Torino e inserendo il numero della Cuore Granata sulla quale è caricato l’abbonamento.

Il biglietto non sarà caricato sulla tessera ma sarà disponibile come tagliando digitale PDF che si potrà conservare sul proprio smartphone. Da giovedì 18 settembre i posti non confermati saranno liberati. I tagliandi per il settore riservato ai tifosi del Pisa sono disponibile sul sito Vivaticket a 15€, prevendita inclusa.