Con l’avvicinarsi del termine della pausa i giocatori partiti con i propri paesi sono attesi a Torino per la ripresa degli allenamenti

Nel corso della pausa nazionali Baroni ha avuto la possibilità di stare a stretto contatto con i suoi nuovi giocatori per programmare gli allenamenti in vista del prossimo incontro di campionato contro la Roma.

Dopo essersi allenati nel corso della scorsa settimana, Baroni ha concesso ai suoi uomini due giorni di pausa, e oggi è previsto il ritorno dei giocatori al Filadelfia per riprendere gli allenamenti. Oltre ai giocatori rimasti a Torino, da oggi dovrebbero tornare anche i giocatori che hanno preso parte agli incontri con le proprie nazionali. Gineitis dopo aver giocato domenica contro l’Olanda sarà il primo granata a rientrare alla base forte dei due gol realizzati negli ultimi due incontri.

I rientri dei prossimi giorni

Dopo aver disputato lunedì 8 settembre gli ultimi incontri con i propri colori, anche Adams, Coco e Masina, saranno attesi da Baroni nei prossimi giorni. I tre giocatori ritorneranno al Filadelfia tra oggi e domani e potranno così riprendere ad allenarsi con i propri compagni in vista della prossima trasferta di campionato. Coco e Masina nel corso della pausa hanno preso parte a tutti i 180 minuti dei due incontri, mentre Adams ha coronato la sua presenza in nazionale con un gol contro il Bielorussia.

Gli ultimi rientri

Giovedì saranno invece attesi Ilkhan, Ilic, Asllani, Pedersen e Perciun, che oggi prenderanno parte al secondo incontro con le proprie nazionali. Gli ultimi a rientrare, nella giornata di venerdì saranno invece i sudamericani Israel e Maripan. I due granata si affronteranno oggi con le rispettive nazionali e al termine dell’incontro potranno programmare il proprio rientro a Torino. Una volta tornati in città, Baroni ritroverà i due giocatori su cui farà più affidamento per tentare di dare solidità e continuità al reparto difensivo della squadra, che è riuscita a conservare la porta inviolata contro la Fiorentina.