La squadra di Gasperini ospiterà i granata all’Olimpico di Roma per l’incontro valido per la terza giornata di campionato

Dopo Inter e Fiorentina, il Torino dovrà ora disputare un’altra partita difficile. I granata di Baroni affronteranno la Roma domenica 14 settembre alle 12.30 nell’incontro valido per la terza giornata di campionato.

I giallorossi hanno iniziato il loro percorso stagionale sotto la guida di un nuovo tecnico con una discreta esperienza in Serie A. Gasperini dopo aver guidato l’Atalanta nelle ultime stagioni ha ora deciso di dare inizio a un nuovo capitolo della sua carriera sulla panchina della Roma. La squadra della capitale è una delle 4 squadre a punteggio pieno, dal momento nelle prime due giornate di Serie A è riuscita a trionfare sugli avversari. Le vittorie sono arrivate contro Bologna e Pisa, ed entrambe le partite si sono concluse sul risultato di 1-0.

I riferimenti offensivi

Nonostante Gasperini abbia cambiato squadra, quello che non gli mancherà alla Roma sarà la grande disponibilità di giocatori offensivi all’interno della propria rosa. Il nuovo tecnico vanta infatti un discreto numero di interpreti che possono alternarsi all’interno del reparto offensivo. Al momento il principale riferimento per l’attacco è Ferguson, un giocatore cresciuto con il calcio inglese e che è ora pronto per una nuova sfida in Serie A. A giocare sotto di lui ci sono due trequartisti: Soule, al momento uno dei più in forma del campionato, e uno tra El Shaarawy e Dybala, due giocatori che si sono spesso rivelati decisivi.

La miglior difesa del campionato

Oltre agli ottimi riferimenti offensivi, Gasperini può contare su una difesa solida che non ha ancora subito un gol in questa stagione. A proteggere i pali della porta c’è invece Svilar, uno dei migliori portieri del campionato che al termine della scorsa stagione ha vinto il premio come miglior portiere della Serie A. Il serbo ha trionfato sull’ex granata Milinkovic Savic e in queste prime due giornate di campionato ha dimostrato di essere partito sulla stessa riga della passata stagione.