La sfida del Grande Torino tra Torino e Fiorentina è stata affidata ad Abisso, al Var ci sarà Mazzoleni
Sarà Abisso ad arbitrare la gara tra il Toro e la Fiorentina in programma domenica pomeriggio. Al Var ci sarà invece Mazzoleni. Chiffi designato per Genoa-Juventus, Bonacina arbitra il Napoli, Marinelli per Lecce Milan
Le designazioni
Ecco l’elenco completo delle designazioni arbitrali:
CREMONESE – SASSUOLO Venerdì 29/08 h. 18.30
GUIDA
BARONE – MONACO
IV: CALZAVARA
VAR: GARIGLIO
AVAR: SOZZA
LECCE – MILAN Venerdì 29/08
MARINELLI
DEI GIUDICI – MASTRODONATO
IV: ARENA
VAR: GHERSINI
AVAR: MERAVIGLIA
BOLOGNA – COMO Sabato 30/08 h. 18.30
DOVERI
PALERMO – CATALLO
IV: TREMOLADA
VAR: DI PAOLO
AVAR: PEZZUTO
PARMA – ATALANTA Sabato 30/08 h. 18.30
MARIANI
BINDONI – TEGONI
IV: FERRIERI CAPUTI
VAR: AURELIANO
AVAR: PAIRETTO
NAPOLI – CAGLIARI Sabato 30/08 h. 20.45
BONACINA
ROSSI C. – BAHRI
IV: MARCENARO
VAR: LA PENNA
AVAR: PATERNA
PISA – ROMA Sabato 30/08 h. 20.45
COLLU
CECCONI – ROSSI M.
IV: MANGANIELLO
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: MARESCA
GENOA – JUVENTUS Domenica 31/08 h. 18.30
CHIFFI
MONDIN – FONTEMURATO
IV: FOURNEAU
VAR: PATERNA
AVAR: LA PENNA
TORINO – FIORENTINA Domenica 31/08 h. 18.30
ABISSO
PERETTI – PERROTTI
IV: AYROLDI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: DIONISI
INTER – UDINESE Domenica 31/08 h. 20.45
MARCHETTI
BACCINI – COLAROSSI
IV: ZUFFERLI
VAR: MARINI
AVAR: AURELIANO
LAZIO – VERONA Domenica 31/08 h. 20.45
CREZZINI
COSTANZO – GARZELLI
IV: COLOMBO
VAR: PEZZUTO
AVAR: MARESCA
Abisso, mai nome fu più adatto a dove è stata fatta sprofondare questa società da un diversamente alto e un diversamente abile, entrambi diversamente intelligenti
Non credo alla resurezione dei cadaveri tecnicamente scarsi e svogliati ,se poi dovesse accadere, non so per quale casualita ,’durera poco comunque .Non per essere negativisti ma sono 20 ANNI che sta menata dura. Basta parole al TDC e scappati di casa al seguito e ora di Passare ai Fatti… Leggi il resto »
Precipiteremo nell’Abisso o riemergeremo dall’Abisso?