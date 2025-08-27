Toro.it

La sfida del Grande Torino tra Torino e Fiorentina è stata affidata ad Abisso, al Var ci sarà Mazzoleni

Sarà Abisso ad arbitrare la gara tra il Toro e la Fiorentina in programma domenica pomeriggio. Al Var ci sarà invece Mazzoleni. Chiffi designato per Genoa-Juventus, Bonacina arbitra il Napoli, Marinelli per Lecce Milan

Le designazioni

Ecco l’elenco completo delle designazioni arbitrali:

CREMONESE – SASSUOLO      Venerdì 29/08 h. 18.30

GUIDA

BARONE – MONACO

IV:      CALZAVARA

VAR:     GARIGLIO

AVAR:      SOZZA

LECCE – MILAN   Venerdì 29/08

MARINELLI

DEI GIUDICI – MASTRODONATO

IV:      ARENA

VAR:     GHERSINI

AVAR:      MERAVIGLIA

BOLOGNA – COMO    Sabato 30/08 h. 18.30

DOVERI

PALERMO – CATALLO

IV:       TREMOLADA

VAR:      DI PAOLO

AVAR:       PEZZUTO

PARMA – ATALANTA     Sabato 30/08 h. 18.30

MARIANI

BINDONI – TEGONI

IV:     FERRIERI CAPUTI

VAR:     AURELIANO

AVAR:     PAIRETTO

NAPOLI – CAGLIARI    Sabato 30/08 h. 20.45

BONACINA

ROSSI C. – BAHRI

IV:      MARCENARO

VAR:     LA PENNA

AVAR:    PATERNA

PISA – ROMA     Sabato 30/08 h. 20.45

COLLU

CECCONI – ROSSI M.

IV:     MANGANIELLO

VAR:     MERAVIGLIA

AVAR:      MARESCA

GENOA – JUVENTUS   Domenica 31/08  h. 18.30

CHIFFI

MONDIN – FONTEMURATO

IV:     FOURNEAU

VAR:     PATERNA

AVAR:     LA PENNA

TORINO – FIORENTINA   Domenica 31/08   h. 18.30

ABISSO 

PERETTI – PERROTTI

IV:     AYROLDI

VAR:      MAZZOLENI

AVAR:       DIONISI

INTER – UDINESE  Domenica 31/08   h. 20.45

MARCHETTI

BACCINI – COLAROSSI

IV:       ZUFFERLI

VAR:      MARINI

AVAR:      AURELIANO

LAZIO – VERONA   Domenica 31/08  h. 20.45

CREZZINI

COSTANZO – GARZELLI

IV:     COLOMBO

VAR:    PEZZUTO

AVAR:      MARESCA

ultimo aggiornamento: 27-08-2025

Toro1976
Toro1976
28 minuti fa

Abisso, mai nome fu più adatto a dove è stata fatta sprofondare questa società da un diversamente alto e un diversamente abile, entrambi diversamente intelligenti

Fedelegranata
Fedelegranata
1 ora fa

Non credo alla resurezione dei cadaveri tecnicamente scarsi e svogliati ,se poi dovesse accadere, non so per quale casualita ,’durera poco comunque .Non per essere negativisti ma sono 20 ANNI che sta menata dura. Basta parole al TDC e scappati di casa al seguito e ora di Passare ai Fatti… Leggi il resto »

Last edited 56 minuti fa by Fedelegranata
Troposfera Granata
Troposfera Granata
1 ora fa

Precipiteremo nell’Abisso o riemergeremo dall’Abisso?

