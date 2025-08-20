Sono stati designati gli arbitri della prima giornata di campionato: La Penna dirigerà la gara di San Siro
Sarà il signor La Penna a dirigere lunedì sera Inter-Torino. Sono stati designati i direttori di gara della prima giornata di campionato e la gara di San Siro al fischietto della sezione di Roma 1. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Dei Giudici e Cavallina, il quarto uomo Crezzini. Al Var invece l’arbitro Paterna assistito da Chiffi.
Serie A, gli arbitri della prima giornata
GENOA–LECCE
Massa
Costanzo-Bianchini
IV: Zanotti
Var: Abisso
Avar: Maresca
SASSUOLO-NAPOLI
Ayroldi
Lo Cicero-Yoshikawa
IV: Rapuano
Var: Di Bello
Avar: Aureliano
MILAN-CREMONESE
Collu
Di Gioia-Mokhtar
IV: Bonacina
Var: Doveri
Avar: Ghersini
ROMA-BOLOGNA
Zufferli
Mondin-Miniutti
IV: Marchetti
Var: Mazzoleni
Avar: Fabbri
CAGLIARI-FIORENTINA
Sozza
Fontemurato-Biffi
IV: Mucera
Var: Di Paolo
Avar: Guida
COMO-LAZIO
Manganiello
Meli-Alassio
IV: Turrini
Var: Aureliano
Avar: Chiffi
ATALANTA-PISA
Arena
Palermo-Polit
IV: Marinelli
Var: Ghersini
Avar: Doveri
JUVENTUS-PARMA
Marcenaro
Scatragli-Zingarelli
IV: Sacchi
Var: Meraviglia
Avar: Fabbri
UDINESE-VERONA
Tremolada
Moro-Ceccon
IV: Perenzoni
Var: Gariglio
Avar: Guida
INTER-TORINO
La Penna
Dei Giudici-Cavallina
IV: Crezzini
Var: Paterna
Avar: Chiffi