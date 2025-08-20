Sono stati designati gli arbitri della prima giornata di campionato: La Penna dirigerà la gara di San Siro

Sarà il signor La Penna a dirigere lunedì sera Inter-Torino. Sono stati designati i direttori di gara della prima giornata di campionato e la gara di San Siro al fischietto della sezione di Roma 1. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Dei Giudici e Cavallina, il quarto uomo Crezzini. Al Var invece l’arbitro Paterna assistito da Chiffi.

Serie A, gli arbitri della prima giornata

GENOA–LECCE

Massa

Costanzo-Bianchini

IV: Zanotti

Var: Abisso

Avar: Maresca

SASSUOLO-NAPOLI

Ayroldi

Lo Cicero-Yoshikawa

IV: Rapuano

Var: Di Bello

Avar: Aureliano

MILAN-CREMONESE

Collu

Di Gioia-Mokhtar

IV: Bonacina

Var: Doveri

Avar: Ghersini

ROMA-BOLOGNA

Zufferli

Mondin-Miniutti

IV: Marchetti

Var: Mazzoleni

Avar: Fabbri

CAGLIARI-FIORENTINA

Sozza

Fontemurato-Biffi

IV: Mucera

Var: Di Paolo

Avar: Guida

COMO-LAZIO

Manganiello

Meli-Alassio

IV: Turrini

Var: Aureliano

Avar: Chiffi

ATALANTA-PISA

Arena

Palermo-Polit

IV: Marinelli

Var: Ghersini

Avar: Doveri

JUVENTUS-PARMA

Marcenaro

Scatragli-Zingarelli

IV: Sacchi

Var: Meraviglia

Avar: Fabbri

UDINESE-VERONA

Tremolada

Moro-Ceccon

IV: Perenzoni

Var: Gariglio

Avar: Guida

INTER-TORINO

La Penna

Dei Giudici-Cavallina

IV: Crezzini

Var: Paterna

Avar: Chiffi