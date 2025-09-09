Ecco chi saranno i granata a scendere in campo con i propri paesi prima di rientrare a Torino a seguito del termine della pausa nazionali

Manca solo più una giornata prima di andare in contro alla fine della pausa nazionali. Dopo gli ultimi incontri di oggi, i giocatori granata rientreranno a Torino per tornare a essere a disposizione di Baroni in vista della ripresa del campionato.

Nella giornata di oggi saranno 7 i giocatori granata a scendere in campo con le rispettive nazionali. Il primo sarà Ilkhan, che alle 19.00 sfiderà la Croazia Under 21 con la sua Turchia Under 21, mentre a seguire ci saranno Asllani e Ilic. L’albanese affronterà alle 20.45 la Lettonia, mentre alla stessa ora, il serbo scenderà in campo contro l’Inghilterra. Sempre alle 20.45 ci sarà invece il primo dei due derby granata in programma oggi, dove la Norvegia di Pedersen affronterà la Moldavia di Perciun. A chiudere la sosta sarà l’atro derby granata tra il Cile di Maripan e l’Uruguay di Israel, in programma all’1.30, nella notte tra il 9 e il 10 settembre.

Il programma

Martedì 9 settembre

19:00 Turchia U21-Croazia U21 ( Ilkhan )

) 20:45 Albania-Lettonia ( Asllani )

) 20:45 Serbia-Inghilterra ( Ilic )

) 20:45 Norvegia-Moldavia (Pedersen, Perciun)

Mercoledì 10 settembre

01:30* Cile-Uruguay (Israel, Maripan)

* nella notte italiana tra martedì e mercoledì