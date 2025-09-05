Il nuovo tecnico del Torino ha rilasciato una serie di dichiarazioni per commentare il reparto di centrocampo della sua squadra

A seguito della chiusura del calciomercato, Marco Baroni ha parlato ai canali di Sky Sport per commentare il reparto di centrocampo del Torino. Per primo, Baroni ha parlato di Casadei, uno dei giovani interpreti di centrocampo su cui il Torino ha investito molto nel corso della passata stagione: “Casadei è un giocatore di spazio, sta lavorando con ferocia attenzione e voglia di crescere e questo è ciò che mi interessa”. Su Ilic, l’allenatore ha detto: “Ha grande qualità, deve stare sereno e concentrato”.

Baroni ha elogiato anche Tino Anjorin: “Ha qualità, sta trovando la condizione migliore e sono certo che farà bene“. Uno degli acquisti più importanti del mercato è quello di Asllani, il nuovo play del centrocampo granata: “Ha grande qualità in mezzo, darà i tempi alla squadra”. Queste le parole di Baroni sull’ex Inter.

Ilkhan e Gineitis

Ilkhan è invece una delle sorprese del Torino, il turco dopo essere stato a lungo infortunato, ha iniziato il nuovo campionato con voglia di mettersi in gioco per cercare di ritagliarsi un maggiore minutaggio in campo: “Poi c’è anche Ilkhan che ha caratteristiche simili ad Asllani, è giovane e rientra da un infortunio importante al crociato. Sta sempre meglio e siamo convinti che lo faremo crescere e trovare spazio“.

A completare la mediana c’è anche Gineitis, un abile giocatore in grado di giocare in profondità senza dover rinunciare a una discreta abilità tecnica: “Quindi Gineitis che ha grande mobilità e mi piace, può lavorare sia in ampiezza che in profondità ed è bravo tecnicamente. Abbiamo un centrocampo omogeneo e con varie soluzioni”.

“Ringrazio Vanja, crediamo nelle qualità di Israel”

Baroni ha commentato l’affetto ricevuto durante lo scorso allenamento a porte aperte al Filadelfia: “Non sono rimasto stupito, ma toccato molto. Credo che questa possa solo essere una leva più importante da parte mia, del mio staff e dei ragazzi per dare tutto quello che abbiamo”. Baroni ha parlato anche di Cyril Ngonge: “Ha fatto un’esperienza importante in una squadra diventata campione d’Italia. Ha assaporato, vissuto il calcio che porta alla vittoria. Ha tanta qualità, lo sappiamo: ce l’ha e la porterà in campo”.

Zapata e Simeone possono giocare insieme? La risposta di Baroni è chiara: “Assolutamente sì”. L’allenatore ha concluso parlando di Milinković-Savić e di Israel: “Milinkovic va ringraziato per il percorso fatto insieme anche se breve: teneva alla maglia, è stato concentrato e rimasto con noi fino all’ultimo minuto. Mi ha colpito molto. Non è sostituibile, nel senso che era inutile andare a cercare un portiere come lui che si è creato nel tempo. Israel sta iniziando questo percorso, con caratteristiche diverse rispetto a Milinkovic. Crediamo nelle sue qualità, è un portiere nel giro della nazionale e noi gli daremo modo di crescere”.