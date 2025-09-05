La scommessa di Baroni è Emirhan Ilkhan. L’allenatore punta sul turco, pronto a riscattarsi dopo anni difficili

Lo scorso giugno, in cima alla lista degli esuberi del Torino c’era Emirhan Ilkhan. Gli infortuni e la lunga riabilitazione hanno compromesso l’esperienza del turco in granata. Ilkhan aveva ormai chiuso le valigie, pronto a salutare il Filadelfia e rilanciarsi in patria o altrove.

In due mesi, però, tutto è cambiato. Il centrocampo del Toro ha subito diverse modifiche rispetto alla scorsa stagione. L’addio di Samuele Ricci e l’arrivo, al suo posto, di Kristjan Asllani sono stati i temi principali della mediana granata. Nella confusione degli ultimi giorni di mercato, Baroni ha deciso di scommettere su chi, fino a pochi giorni prima, era ormai un partente certo: Emirhan Ilkhan.

Baroni cambia lo status di Ilkhan

Nell’intervista rilasciata da Marco Baroni a Sky Sport, l’allenatore è stato chiaro sulla situazione di Ilkhan: “Sta sempre meglio e siamo convinti che lo faremo crescere e troverà spazio“. Una frase che cambia gli scenari del centrocampo granata. Le parole di Baroni sono stati preceduti dalla scelta, forte, di schierare il turco titolare a San Siro contro l’Inter.

La partita è stata deludente, un tracollo da lasciare presto alle spalle. Ilkhan, però, è stato tra i pochi a non affogare nel mare di critiche ricevute dalla squadra dopo la sconfitta per 5-0. Ilkhan non è sceso in campo contro la Fiorentina, ma Baroni sembra tenere d’occhio il turco, pronto ad affidargli nuovamente un posto nello scacchiere granata.

La scintilla contro il Modena

La scintilla tra Baroni e Ilkhan è scattata nel match di Coppa Italia contro il Modena. I granata sono rientrati negli spogliatoi dopo un primo tempo horror. L’allenatore ha deciso di far scendere in campo Ilkhan all’inizio della ripresa, una mossa sorprendente.

L’ingresso del turco è stato decisivo per le sorti del match. Emirhan ha propiziato l’unica rete della partita con un’accelerata da centrocampo e un gran tiro, parato dal portiere del Modena che non ha poi potuto fare nulla sul tap-in di Vlasic. In questa stagione, Ilkhan ha totalizzato 103 minuti, superando già i precedenti 87 totalizzati in 4 presenze nella stagione 2022/2023. Tra lo stupore e l’attesa la palla passa a Ilkhan, pronto a prendersi il Torino.