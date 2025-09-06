Proseguono gli impegni con le nazionali per 11 giocatori del Torino. Oggi, 6 settembre, la Serbia di Ilic affronterà la Lettonia

Prosegue la finestra degli impegni delle nazionali. In totale, sono 11 i giocatori del Torino convocati dal proprio paese. Tra questi c’è Ivan Ilic, chiamato da Dragan Stojkovic per rappresentare la Serbia. Il centrocampista è l’unico giocatore granata impegnato oggi, 6 settembre, con la nazionale.

Ilic affronterà la Lettonia nel match valevole per le qualificazioni al Mondiale del 2026. Ieri, 5 settembre, sono scesi in campo 5 giocatori del Torino. Adams ha rappresentato la Scozia contro la Danimarca, il giovane Perciun è stato aggregato alla Moldavia nel match contro Israele e il Marocco di Masina ha affrontato il Niger. Nelle prime ore del 5 settembre sono scesi in campo i granata sudamericani. L’Uruguay di Israel ha strappato un pass per i prossimi Mondiali grazie al successo per 3-0 sul Perù. Maripan, invece, non è riuscito a evitare la sconfitta del “suo” Cile, battuto 3-0 dal Brasile.

Il programma

Sabato 6 settembre

15:00 Lettonia-Serbia (Ilic)