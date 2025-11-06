Paolo Vanoli è a un passo dalla squadra viola e nelle ultime ore sta trattando con il Torino per la risoluzione del contratto
Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino, sarà presto il nuovo allenatore della Fiorentina e per il prossimo turno di campionato contro il Genoa dovrebbe già sedere in panchina. In queste ore Vanoli e il suo entourage, stanno trattando con la società granata per definire la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Torino dalla scorsa stagione, questo permetterà alla società torinese di risparmiare gran parte dell’ingaggio.
Il Torino non risparmierà assolutamente nulla, il Torino non esiste più.
Quella faccia di mer.da di cairo risparmierà.
Concordo pienamente 👌
👏🏻
Beh, io l’avevo scritto ieri (nell’articolo sull’esonero di Pioli) 😎per me resta un allenatore mediocre, ma sicuramente non farà peggio di Pioli…😁 PS Il grandissimo… risparmio sarà sicuramente investito a gennaio per rinforzare la difesa… (forse in un universo parallelo dove il Toro nel 2005 è stato acquistato da qualcun… Leggi il resto »
L’opposto del nano,uno serio,uno 🤡