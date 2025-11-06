Paolo Vanoli è a un passo dalla squadra viola e nelle ultime ore sta trattando con il Torino per la risoluzione del contratto

Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino, sarà presto il nuovo allenatore della Fiorentina e per il prossimo turno di campionato contro il Genoa dovrebbe già sedere in panchina. In queste ore Vanoli e il suo entourage, stanno trattando con la società granata per definire la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Torino dalla scorsa stagione, questo permetterà alla società torinese di risparmiare gran parte dell’ingaggio.