Paolo Vanoli è a un passo dalla squadra viola e nelle ultime ore sta trattando con il Torino per la risoluzione del contratto

Paolo Vanoli, ex allenatore del Torino, sarà presto il nuovo allenatore della Fiorentina e per il prossimo turno di campionato contro il Genoa dovrebbe già sedere in panchina. In queste ore Vanoli e il suo entourage, stanno trattando con la società granata per definire la risoluzione del contratto che lo lega ancora al Torino dalla scorsa stagione, questo permetterà alla società torinese di risparmiare gran parte dell’ingaggio.

Paolo Vanoli, head coach of Torino FC, looks on prior to the Serie A football match between Torino FC and FC Internazionale.
ultimo aggiornamento: 06-11-2025

7 Commenti
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
Cairo la peggior disgrazia dopo Superga
56 minuti fa

Il Torino non risparmierà assolutamente nulla, il Torino non esiste più.
Quella faccia di mer.da di cairo risparmierà.

Toro1976
Toro1976
23 minuti fa
Reply to  Cairo la peggior disgrazia dopo Superga

Concordo pienamente 👌

James71
James71
1 ora fa

Beh, io l’avevo scritto ieri (nell’articolo sull’esonero di Pioli) 😎per me resta un allenatore mediocre, ma sicuramente non farà peggio di Pioli…😁 PS Il grandissimo… risparmio sarà sicuramente investito a gennaio per rinforzare la difesa… (forse in un universo parallelo dove il Toro nel 2005 è stato acquistato da qualcun… Leggi il resto »

Berggreen
Berggreen
1 ora fa

L’opposto del nano,uno serio,uno 🤡

