L’italiano nel suo primo confronto contro la Juventus cercherà di prendersi la squadra sulle spalle per conquistare la nazionale

I recenti buoni risultati del Torino e la striscia di imbattibilità delle ultime 5 partite sono due dei motivi che faranno arrivare i granata all’Allianz motivati e in fiducia, con voglia di fare risultato.

Tra i diversi giocatori ad aver alzato il livello delle proprie prestazioni dopo l’ultima pausa delle nazionali c’è anche Casadei, uno degli uomini del Torino ad aver condotto una serie di prove in crescendo nelle ultime settimane. L’italiano dopo essere rimasto escluso dalla scorsa lista dei convocati di Gattuso ha sfruttato la pausa per allenarsi e continuare a migliorarsi. I frutti di questo lavoro non sono passati inosservati, e nel derby, Casadei potrebbe essere l’uomo in più del Torino.

Il derby per riprendere la nazionale

La prossima pausa delle nazionali è alle porte, e i diversi commissari tecnici delle nazionali stanno ultimando le loro decisioni per rilasciare quelle che saranno le liste ufficiali dei convocati. Tra questi allenatori c’è anche Gattuso, il commissario tecnico degli azzurri, che sarà uno degli osservatori speciali del derby della Mole. Per Casadei la partita contro la Juventus potrebbe rappresentare un ulteriore rampa di lancio verso il ritorno in nazionale. Il centrocampista nelle ultime settimane ha alzato il livello delle sue prestazioni, e tornare a incidere in un incontro cruciale per i granata potrebbe permettergli di entrare in competizione per un posto tra i convocati dell’Italia.

La prima sfida contro la Juventus

Il derby della Mole è una sfida che si è spesso decisa negli ultimi minuti, e per questo una prova di attenzione sarà fondamentale per permettere al Torino di non rischiare di veder interrotta la sua striscia positiva. I calciatori che sono da poco al Torino nell’ultima settimana hanno percepito l’importanza di questa partita e di questa rivalità. Decidere un incontro del genere potrebbe essere determinante per diventare il nuovo beniamino dei tifosi, e Casadei cercherà di non deludere le attese nel suo primo derby della Mole. Contro la Juventus, l’italiano cercherà di presentarsi come l’uomo in più del Torino per aiutare la squadra a centrare un successo che manca ormai da troppi anni.