Ecco chi sono i giocatori bianconeri che rischiano di dover saltare la sfida contro il Torino per infortunio

Il derby della Mole si sta avvicinando e Torino e Juventus hanno ancora pochi giorni per ultimare i preparativi per una delle partite più sentite del campionato.

Sia Baroni che Spalletti cercheranno di avere a disposizione il maggior numero di giocatori per preparare una sfida ricca di fascino e di storia. In questi ultimi giorni tutti i giocatori tenteranno di recuperare dei propri fastidi fisici per poter partecipare attivamente all’incontro che divide il capoluogo piemontese. In casa Juventus ci sono due casi particolari che nelle ultime ore potrebbero ancora riuscire a recuperare in tempo per il derby.

Le condizioni di Kelly e Vlahovic

Tra questi ci sono Kelly e Vlahovic: l’inglese dopo la partita contro l’Udinese ha dovuto saltare gli ultimi due incontri della Juventus a causa di un affaticamento muscolare che lo rende ancora tra i possibili assenti della sfida contro il Torino. Il serbo invece, dopo aver preso parte a tutte le ultime partite dei bianconeri ha rimediato un leggero fastidio ai flessori nella sfida di Champions contro lo Sporting. Vlahovic non ha voluto rischiare ed è subito uscito dal campo per evitare l’aggravarsi del problema, ma a oggi non è ancora confermata la sua presenza contro il Torino.

I giocatori indisponibili

Chi invece non recupererà in tempo dall’infortunio sono i due difensori centrali che nel corso della stagione si sono rivelati elementi preziosi della rosa bianconera. Bremer, il grande ex dell’incontro dovrà saltare il derby a causa di un infortunio al menisco mediale del ginocchio sinistro che gli ha impedito di prendere parte alle ultime 8 partite della Juventus. Cabal invece, dopo la lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra è stato costretto a saltare le ultime 7 partite con i bianconeri. Il suo pieno recupero è previsto per la seconda metà di novembre, e per questo, anche il colombiano dovrà rinunciare a prendere parte al derby. Insieme ai due difensori, anche Pinsoglio è alle prese con un infortunio muscolare, ma al momento l’italiano non sembra essere ancora prossimo al recupero.