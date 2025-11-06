Squalificato Baroni, Colucci guiderà il Torino nel derby della Mole, in quello che sarà il suo esordio in Serie A

Complice la squalifica di Marco Baroni, sarà Leonardo Colucci a guidare il Torino nel derby della Mole. Dopo una carriera trascorsa tra squadre giovanili e formazioni di Serie C, sabato pomeriggio il tecnico nativo di Cerignola farà il suo esordio su una panchina di Serie A. E l’occasione non è certo delle più comuni: il destino ha voluto che il debutto arrivasse proprio nella partita più sentita dai tifosi granata.

Il battesimo di Colucci

Arrivato in estate come vice di Baroni, Colucci vivrà una giornata certamente particolare, considerato che dopo la lunga gavetta tra i settori giovanili e la Serie C. Terminata la carriera da calciatore nel 2011, ha esordito in panchina come vice di Marco Giampaolo al Cesena, per poi iniziare il proprio percorso nel vivaio del Bologna, prima alla guida dell’Under 17 e successivamente dell’Under 19.

In seguito ha intrapreso il cammino tra i professionisti, sedendosi sulle panchine di Reggiana, Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno, Juve Stabia e infine Spal. Un percorso ricco di esperienze che ora lo porta al debutto nel massimo campionato, su un palcoscenico di assoluto prestigio.

Spalletti e Colucci: ecco quando si sono incrociati

Quello di sabato, però, non sarà il primo incrocio tra Colucci e Spalletti. I due si affrontarono già negli ottavi di finale di Coppa Italia 2017/18, in occasione di un celebre Inter–Pordenone. In quell’occasione, il Pordenone di Colucci costrinse l’Inter di Spalletti ai calci di rigore prima di arrendersi.

Sabato i due si ritroveranno nuovamente faccia a faccia, in un contesto completamente diverso: quello infuocato del Derby della Mole, dove Colucci vivrà il suo battesimo in Serie A alla guida del Torino.