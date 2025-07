Leonardo Colucci è diventato il nuovo l’allenatore del Torino in seconda. Ecco chi è l’allenatore classe 1972

Marco Baroni settimana scorsa è stato nominato nuovo allenatore del Torino. E chi sarà il suo vice? È ufficiale: Leonardo Colucci entra a far parte dello staff e sarà al suo fianco per la stagione 2025/2026. Nato a Cerignola il 29 dicembre 1972 ha 52 anni e quest’anno ha allenato la Primavera del Bologna. Colucci ha una buona esperienza alle spalle, sia come giocatore che come allenatore. Si è ritirato dal calcio giocato il 1 luglio del 2011 ed è in possesso della Licenza Pro UEFA.

La carriera da allenatore

La sua carriera da allenatore è partita nella stagione 2011/2012 come vice allenatore di Marco Giampaolo al Cesena per 10 partite. Poi Bologna Under 17 nella stagione 2012/2013 da allenatore e 3 stagioni nella Primavera del Bologna fino al 2016. Da lì in poi si è cimentato da primo allenatore con i grandi. Queste le squadre che ha allenato: Reggiana, Pordenone, Vis Pesaro, Ravenna, Picerno, Juve Stabia e SPAL. Dal 15 gennaio 2025 in poi ha preso la Primavera del Bologna e l’ha salvata ai playout in finale contro l’Empoli.

Da giocatore…

Da giocatore ha iniziato la sua carriera al Cerignola. Poi ha giocato in diverse squadre in giro per l’Italia: Siracusa, Reggiana, Verona, Bologna, Lazio, Cagliari, Cremonese e Modena. Il suo ruolo era quello di centrocampista e dalla Serie C è arrivato in Serie A con la Lazio con cui ha esordito nel 1995. Nel Verona ha giocato con Baroni e all’epoca c’era anche Vanoli con loro a giocare. Nel 1994 Colucci vanta anche una presenza in Nazionale Under 21 con tanto di gol. 550 presenze da giocatore. Condite da 36 gol.