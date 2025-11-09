Una lunga gavetta per il portiere: uomo spogliatoio, amato dai compagni, contro la Juve è stato il migliore in campo

Nella serata di ieri il Torino non è riuscito ad espugnare l’Allianz Stadium ma ha fatto comunque una buona gara. Un primo tempo troppo chiuso, poi una ripresa più aperta con i granata che potevano anche tranquillamente andare in vantaggio. La difesa è stata decisa e rocciosa, con Alberto Paleari che è stato premiato come migliore in campo. Il derby ha consacrato il numero 1 del Torino. Contro il Genoa aveva giocato al posto di Israel infortunato. Vittoria e 2 parate super nel finale. Poi bella partita anche contro il Bologna, così come contro il Pisa. Infine, il derby, dove con una serie di inteventi decisivi si è preso l’MVP. 6 risultati utili consecutivi, di cui gli ultimi 5 con il suo zampino.

Adesso come farne a meno?

E Israel? Come detto da Baroni, un Paleari così in forma ha permesso di non forzare sul recupero di Israel. Paleari anche quando non ha giocato, è sempre stato un esempio per tutti anche fuori dal campo. Adesso gioca e può dimostrare ancora di più la sua leadership. Il portiere ex Benevento è in un momento di forma clamoroso. Frutto del duro lavoro e della dedizione. Per Israel, prossimo al rientro, non sarà facile tornare titolare. Ma Baroni lo ha detto più volte: non ci sono gerarchie, è il valore dimostrato che manda in campo un giocatore.

Gli altri lo elogiano

Tutti lo elogiano, anche i compagni di squadra. Ardian Ismajli ha detto: “Paleari è un grandissimo uomo ma soprattutto un grande portiere. Lui è un bravo ragazzo, quando viene al campo anche quando non giocava era un professionista. Ha sempre dato una mano a tutti. Alla fine tutto paga”. Valentino Lazaro invece ha detto: “Lui ci ha dato una grandissima mano nelle ultime partite, lo abbiamo visto, ed è importante avere uno, due, tre portieri a questo livello. Era un uomo da spogliatoio, è sempre stato integrato, anche lo scorso anno. Era facile per lui inserirci nella partita”. Anche Baroni ne ha parlato: “Paleari è un capitano, per comportamento, dedizione, per come fa lavorare sia Popa che Israel”.