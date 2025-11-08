Valentino Lazaro ha commentato lo 0-0 maturato nel derby tra Juventus e Torino. L’esterno è stato ancora una volta schierato a sinistra, ancora dal primo minuto.

La cosa che vi ha soddisfatto di più e come l’avevate preparata.

Tutti noi sappiamo la storia del derby e allora non c’è molto da dire: tutti sappiamo che nel derby serve la grinta e lo spirito del Toro e oggi questo volevamo far veder. Specialmente nel secondo tempo Sono soddisfatto della grinta e del cuore della mia squadra. Sappiamo che potevamo fare meglio con la palla, specialmente nel primo tempo. Quello che ci serve nel derby è la mentalità e questo l’ho visto. E sono molto orgoglioso.

Oltre all’atteggiamento c’è anche il discorso tecnico e oggi in difesa avete fatto una partita di grande livello. E Paleari vi sta dando grande sicurezza.

Abbiamo lavorato su questo: a giocare da dietro, a trovare soluzioni. C’è ancora più qualità in questa squadra. Potevamo fare meglio ma questo è un processo, dobbiamo crescere e migliorare e oggi possiamo essere orgogliosi anche su quell’aspetto. Ma dobbiamo continuare a lavorare.

A livello offensivo a