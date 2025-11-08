L’allenatore bianconero ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione della sua squadra al termine dei minuti regolamentari

Al termine del derby della Mole l’allenatore della Juventus Luciano Spalletti ha commentato così la prestazione della sua squadra: “Quando c’è tutta quella densità nell’altra metà campo bisogna aumentare la qualità. Non siamo riusciti a fare giocate qualitative del nostro livello, e su questo dobbiamo lavorare. Io sono molto contento della squadra perché ci ha provato per tutta la partita, perché poi abbiamo subito 3 ripartenze dove hanno saputo essere pericolosi. Io penso sia stata una partita ordinata per loro, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare. Dentro l’area di rigore David è molto bravo, Vlahovic aveva un problemino alla schiena e ha avuto coraggio a mettersi a disposizione, era stremato quando l’ho tolto. Colucci lo conosco da moltissimo tempo, gli ho detto soltanto che c’è stato un calciatore del Torino in panchina che ha fatto finta due volte di darci palla e poi non c’è l’ha data”.