Prima il coro in favore di Cairo, poi lo striscione in Curva Scirea: lo sfottò dei tifosi della Juventus
Lo striscione mostrato dalla Curva Scirea, il coro a fine partita. “Urbano Cairo non vedere, resta qui”, si legge, con il coro “Urbano Cairo salta con noi” intonato dal settore più caldo del tifo della Juventus. Era già accaduto lo scorso anno proprio all’Allianz e anche stavolta è andata così: alla prima inquadratura sul maxischermo il primo coro, poi nel finale lo striscione.
La scimmia gobba arriva..appena finisce la riunione
Una curva di pagliacci che fa i complimenti al capo clown!!
Lo striscione lo ha scritto sicuramente l’innamorato di questo sito. Il giorno che il suo amore se ne andasse, lui smetterebbe di vivere