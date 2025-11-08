Toro.it

Prima il coro in favore di Cairo, poi lo striscione in Curva Scirea: lo sfottò dei tifosi della Juventus

Lo striscione mostrato dalla Curva Scirea, il coro a fine partita. “Urbano Cairo non vedere, resta qui”, si legge, con il coro “Urbano Cairo salta con noi” intonato dal settore più caldo del tifo della Juventus. Era già accaduto lo scorso anno proprio all’Allianz e anche stavolta è andata così: alla prima inquadratura sul maxischermo il primo coro, poi nel finale lo striscione.

Urbano Cairo
Urbano Cairo
TAG:
slider

ultimo aggiornamento: 08-11-2025

Iscriviti
Notificami
8 Commenti
più nuovi
più vecchi
Inline Feedbacks
View all comments
Eporedia
Eporedia
2 minuti fa

La scimmia gobba arriva..appena finisce la riunione

Andrea63
Andrea63
4 minuti fa

Una curva di pagliacci che fa i complimenti al capo clown!!

GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
GoBull (Franco) orgoglioso di non essere, secondo tavernello, un vero tifoso del Toro
5 minuti fa

Lo striscione lo ha scritto sicuramente l’innamorato di questo sito. Il giorno che il suo amore se ne andasse, lui smetterebbe di vivere

Koopmeiners: “In questo ruolo mi sento bene, posso aiutare la squadra”

Baroni: “Queste partite ci fanno crescere e l’ambiente compatto ci rende migliori”