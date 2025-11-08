Il centrocampista bianconero ha commentato così la prestazione della sua squadra dopo il pareggio ottenuto contro il Torino

Koopmeiners, impiegato da Spalletti come braccetto di difesa ha commentato così la sua prestazione contro il Torino: “Il mister ha detto che dobbiamo trovare Dusan perché loro giocano uomo su uomo e lasciano qualche spazio dietro. Abbiamo fatto una buona partita quando abbiamo avuto la palla, in difesa abbiamo pressato alto. Gioco in questo ruolo ma posso anche fare il centrocampista. Quando io spingo non c’è un loro giocatore che può difendere, diventa più difficile per gli avversari. In questo ruolo mi sento bene, sento di poter aiutare la squadra anche con le mie qualità. Voglio toccare tanti palloni durante la partita e in questo ruolo posso farlo”.