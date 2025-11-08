Le pagelle del derby tra Juventus e Torino: in mezzo al campo la squadra soffre, Adams dà la scossa col suo ingresso, la difesa regge bene

PALEARI 7.5: tocca con la punta delle dita la conclusione di Conceicao nel primo tempo, nella ripresa nel giro di pochi minuti dice di no due volte a David e fino all’ultimo istante è concentrato e dice no ad ogni tentativo bianconero.

ISMAJLI 7: confermato dal 1′, la sua prestazione è in linea di una retroguardia attenta. Ottimi interventi, ci mette pure l’esperienza quando serve (st 42′ TAMEZE sv)

MARIPAN 7: l’atteggiamento piuttosto remissivo dei granata nel primo tempo costringe agli straordinari la difesa. Il cileno è attento, su tutti quando al 26′ anticipa Vlahovic, sventando un pericolo.

COCO 7: lucido in area nei momenti in cui la Juve alza i giri, puntuale nelle chiusure, non perde la concentrazione nemmeno in un concitato finale in cui la squadra avversaria spinge per trovare il gol.

PEDERSEN 6: ha decisamente meno spazio delle ultime volte per spingere e provare il cross ma in un primo tempo in cui il Toro si abbassa tanto è uno dei pochi a provare a trovare delle alternative su quella fascia.

CASADEI 5.5: parte subito con un errore che lancia la Juve verso la porta di Paleari. Fatica a mostrare la sua qualità in mediana a dispetto dei passi avanti delle ultime partite.

ILIC 5: per la terza volta di fila nel giro di dieci giorni convince Baroni a schierarlo dall’inizio ma non è questa la partita in grado di sovvertire definitivamente le gerarchie a centrocampo, al contrario… (st 1′ ASLLANI 6: ci prova da fuori al 25′ della ripresa, la sua conclusione finisce di poco alta)

VLASIC 5.5: si accende a intermittenza e non ha così tanti spazi per provare la giocata, come gli era accaduto per esempio in uno dei derby dello scorso anno, il primo in cui ha trovato il gol. SI allunga la striscia di partite in cui non è decisivo (st 34′ ANJORIN SV)

LAZARO 5.5: più compiti difensivi che offensivi, è di supporto alla difesa e al 27′ è lui a sbrogliare un pericoloso tentativo bianconero. Conceicao lo salta nell’occasione più grossa della Juve del primo tempo.

NGONGE 5.5: la palla che poco dopo la mezz’ora mette sui piedi di Simone dimostra che i numeri li ha, ma si accende solo in quella occasione senza dimostrare di meritare l’occasione avuta in una partita come questa (st 1′ ADAMS 6.5: col suo ingresso cambia la musica e il Toro con lo scozzese ha la più grossa occasione, con Di Gregorio che compie mezzo miracolo per dire no all’attaccante)

SIMEONE 6: sua la prima occasione della partita, quando al 31′ si allunga troppo il pallone permettendo al portiere bianconero di intervenire senza grossi problemi. Più mobile e vicino alla porta quando entra Adams (st 34′ ZAPATA SV)

All. COLUCCI 6 (Baroni squalificato): il Torino non subisce gol all’Allianz ma specialmente nel primo tempo non mostra coraggio né grinta, subendo la Juve. Quando a inizio ripresa la squadra si anima dà l’impressione di poter far male ma Di Gregorio si supera nella più grossa occasione dei granata.