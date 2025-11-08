Sintesi e commento / Il Torino ci prova ma non va oltre al pareggio: Paleari monumentale sul finire del match

Niente da fare per il Torino all’Allianz Stadium: i granata non riescono ad andare oltre al pareggio contro la Juventus nonostante le tante occasioni create nel secondo tempo. Ottima la prestazione della difesa, che ha retto alla perfezione l’urto dei bianconeri anche grazie ad alcuni interventi provvidenziali di Paleari, resta invece a secco l’attacco e allo Stadium finisce 0-0.

Juventus-Torino, primo Tempo

Dopo il pareggio contro il Pisa in casa, il Torino arriva all’Allianz Stadium per affrontare la Juventus e cercare di sfatare un tabù che ormai dura dal dieci anni. Da quella vittoria targata Darmian e Quagliarella nel 2015 che regalò al Toro di Ventura un successo che mancava da ben 20 anni. Oggi, chiamati a ribaltare di nuovo la storia di questa partita, sono Simeone e compagni che dovranno affrontare i bianconeri senza la presenza di Baroni in panchina, squalificato dopo l’espulsione contro il Pisa. Al suo posto ci sarà Leonardo Colucci. Tra le pochissime novità che riguardano l’11 granata, invece, l’unico cambio riguarda l’attacco. Al posto di Adams, infatti, è Ngonge ad affiancare dal primo minuto Simeone. La prima occasione se la gioca la Juventus dopo appena 2 minuti: Locatelli ci prova di destro ma viene respinto. I bianconeri fanno girare palla ma il Toro cerca di reagire e al 5′ conquista il primo corner del match. E’ un primo tempo per lo più bloccato: i bianconeri fanno la partita, tengono in mano il possesso palla ma i granata difendono in modo ordinato, attenti a non concedere troppi spazi. Il primo vero pericolo il Toro lo corre al 20′: McKennie entra in area e a tu per tu con Paleari viene ostacolato perfettamente dalla scivolata di Ismajli. Il bianconero finisce a terra ma per il direttore di gara non c’è nulla. Quattro minuti più tardi è Coco a cercare la conclusione dopo una mischia ina rea bianconera. Il tiro però è troppo debole e finisce tra le braccia di Di Gregorio. Al 30′ è Paleari a distinguersi in un doppio intervento perfetto a bloccare prima il cross di Koopmeiners poi il destro di Thuram. Un minuto più tardi, in ripartenza Ngonge regala un pallone meraviglioso a Simeone che in mezzo a tre difensori si allunga la palla e non riesce a calciare. Finisce con un minuto di recupero il primo tempo: squadre negli spogliatoi sullo 0-0.

Juventus-Torino, il secondo tempo

Dopo l’intervallo si ritorna in campo con un doppio cambio tra le fila del Torino: entrano Asllani e Adams al posto di Ilic e Ngonge mentre per i bianconeri è Gatti a prende il posto di Rugani. Una manciata di secondi dal fischio che fa ripartire il derby di Torino ed è il Toro ad accendere la sfida: Gatti perde palla, Simeone la recupera si invola verso la porta avversaria e batte Di Gregorio ma non c’è tempo per festeggiare: l’attaccante granata viene pescato in fuorigioco e il direttore di gara annulla il vantaggio. Al 13’ è ancora il Torino a rendersi pericoloso dopo una mischia in area: Adams ci prova di testa ma la palla si spegne sul fondo. Due giri di lancetta e tocca a Simeone: cross di Lazaro e colpo di testa del Cholito che viene bloccato da Di Gregorio. E’ un Toro ispirato e più aggressivo quello del secondo tempo e al 17’ è Adams a rendersi protagonista di una grande azione personale: conclusione potente ma pecca di precisione e il portiere bianconero ancora una volta blocca. Al 22’ il fronte si ribalta ed è la Juventus a far correre un enorme pericolo alla squadra granata: David cerca un tiro potentissimo ma trova un Paleari gigante che da terra spedisce in calcio d’angolo. Al 34’ della ripresa il Toro cambia ancora: dentro Zapata e Anjorin al posto di Simeone e Vlasic. Dopo una prima parte di ripresa a tinte per lo più granata, adesso è la Juventus a spingere sull’acceleratore e fare la partita. I minuti finali sono praticamente un assedio bianconero ma la difesa granata regge bene e Paleari protegge alla perfezione la sua porta. Al 95′ dopo ben 5 minuti di recupero il direttore di gara dice che basta così. Poco coraggio allo Stadium per i granata e Juventus-Torino finisce 0-0.