È il giorno del derby della Mole numero 211 e si gioca all’Allianz Stadium, campo in cui il Torino fino a questo momento non è mai riuscito a vincere. Sono trascorsi 30 anni esatti, inoltre, dall’ultima volta in cui la formazione granata è riuscite a battere la Juventus in trasferta: nel ’95 finì 2-1 con doppietta di Rizzitelli e autogol di Maltagliati. Sono invece passati 10 anni dall’ultima vittoria, l’unica dell’era Cairo: il risultato finale è stato sempre di 2-1 con gol di Darmian e Quagliarella. Il calcio d’inizio della partita è alle ore 18: segui Juventus-Torino in diretta con noi su Toro.it.

Juventus-Torino: le formazioni ufficiali

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Rugani, Koopmeiners; Cambiaso, Locatelli, Thuram, McKennie; Conceicao, Yildiz; Vlahovic. A disp. Perin, Scaglia, Gatti, Joao Mario, Rouhi, Pedro Felipe, Kostic, Adzic, Zhegrova, Miretti, Openda, David. All. Spalletti.

Torino (3-5-2): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Pedersen, Casadei, Ilic, Vlasic, Lazaro; Ngonge, Simeone. A disp. Popa, Siviero, Tameze, Masina, Nkounkou, Biraghi, Dembele, Asllani, Gineitis, Ilkhan, Anjorin, Aboukhlal, Adams, Njie, Zapata. All. Colucci (Baroni squalificato).

Juventus-Torino: il prepartita

Ore 17:45 Quindici minuti al calcio di inizio del derby tra Juventus e Torino: le squadre rientrano negli spogliatoi. E’ tutto pronto!

Ore 17:30 Manca mezz’ora al fischio di inizio del derby della Mole, le due formazioni continuano il riscaldamento insieme alla terna arbitrale

Ore 17:20 Entra in questo momento il Torino all’Allianz Stadium per svolgere il consueto riscaldamento proprio sotto al settore dei tifosi granata. A ruota, anche la Juventus fa il suo ingresso in campo

Ore 17.05 I portieri di Torino e Juventus sono in campo per il riscaldamento: fra poco entreranno in campo le squadre.

Ore 16.35 Anche il pullman della Juventus è arrivato adesso allo stadio per il derby.

Ore 16.30 Il pullman dei giocatori granata è arrivato, a un’ora e mezza dal calcio d’inizio, all’Allianz Stadium.

Ore 16.00 Mancano circa due ore al calcio d’inizio di Juventus-Torino e i pullman delle due squadre non sono ancora arrivato allo Stadium. È una bella giornata, anche se non particolarmente calda. Per il derby, Marco Baroni ha recuperato Nkounkou e Aboukhlal, l’unico giocatore ancora assente è il portiere Israel: tra i pali sarà quindi riconfermato Paleari e in panchina, oltre a Popa, andrà anche l’estremo difensore della Primavera, Siviero.

Dove vedere Juventus-Torino in streaming e in TV

La partita Juventus-Torino in diretta streaming e TV sarà visibile in esclusiva su DAZN. Per accedere al contenuto, è necessario aver sottoscritto un abbonamento alla piattaforma, che è fruibile da qualsiasi tipo di dispositivo: Smart TV, computer, tablet e smartphone.

Juventus-Torino: la diretta

Calcio d’inizio alle ore 18