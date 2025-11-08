Gli episodi arbitrali più importanti del derby della Mole tra Juventus e Torino all’Allianz Stadium diretta da Zufferli

La sfida tra Juventus e Torino è stata affidata a Luca Zufferli della sezione AIA di Udine. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Costanzo Alessandro e Passeri Matteo mentre Daniele Doveri è stato designato come quarto uomo. Al Var, La Penna Federico e Di Paolo Aleandro. Di seguito gli episodi più controversi del match.

Gli episodi da moviola

19′ Asllani viene ammonito per un presunto fallo su Yildiz sulla trequarti, all’altezza della linea laterale. Dal replay è evidente che il giocatore della Juve si lasci cadere senza che ci sia il tocco del centrocampista

SECONDO TEMPO