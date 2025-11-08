Il tecnico bianconero ha rilasciato qualche dichiarazione ai microfoni di DAZN prima dell’inizio di Juventus-Torino

Luciano Spalletti ha commentato così il clima che si respira allo Stadium a pochi minuti dall’inizio della partita: “Ho ringraziato i giocatori per la disponibilità che mi hanno dato fin da subito. Facendo delle buone partite puoi sempre andare avanti provando qualche cosa di più, senza rischiare di fare confusione. Bisogna avere equilibrio in campo e per questo bisogna compiere le scelte gradualmente. La prima cosa che dobbiamo fare e cercare di farli giocare nelle loro metà campo per cercare di non permettergli di uscire con la loro qualità. C’è il rischio della stanchezza dell’ultima partita ma avevamo bisogno di ripetere la stessa formazione”.