Davide Vagnati, direttore del Torino, ha parlato poco prima dell’inizio di Juventus-Torino in programma alle ore 18

Davide Vagnati ha parlato poco prima dell’inizio di Juventus-Torino a DAZN. Queste le sue parole: “Partita importante. La storia purtroppo non ci dice cose positive. Motivo in più per fare una partita straordinaria. Il risultato è figlio di tante cose, ma soprattutto dell’atteggiamento, che non deve mancare. Non dobbiamo fare tanti ragionamenti, dobbiamo avere coraggio. Abbiamo una squadra che può fare la sua partita. Seria, contro una squadra forte, ma anche noi abbiamo dei valori e possiamo fare un grande match. Voglio che giochiamo la partita, non subirla“.

Davide Vagnati, sporting director of Torino FC, looks on prior to the Coppa Italia football match between Torino FC and Pisa SC.
ultimo aggiornamento: 08-11-2025

