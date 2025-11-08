Alberto Paleari è stato premiato come migliore in campo nel derby della Mole: ecco le sue parole alla fine del match

Alberto Paleari è stato il grande protagonista di Juventus-Torino, ecco le sue parole a DAZN: “Era fondamentale portare in campo i giusti valori. Al mio fianco avevo 10 tori che hanno dato l’anima. Cercavano in tutti i modi di non farli tirare. Sono contentissimo: oggi è una grande giornata. Davvero, non ho parole. Me l’assaporerò adesso che vado a casa con le bimbe. Me la godrò con loro. Adesso noi che non andiamo in Nazionale ci riposiamo”.