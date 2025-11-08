Ardian Ismajli ha parlato al termine di Juventus-Torino 0-0: queste le parole del difensore albanese numero 44

Ardian Ismajli ha parlato al termine di Juventus-Torino 0-0 a DAZN: “Primo tempo eravamo bassi, poi nel secondo siamo riusciti ad andare in avanti. 2 o 3 occasioni le abbiamo avute. Ma alla fine 0-0 e 1 punto ci sta. Quindi andiamo avanti. Paleari è un grandissimo uomo ma soprattutto un grande portiere. Nelle ultime partite poteva vincere l’MVP, ma meglio nel derby per lui. Lui giocava nel Benevento in Serie C, adesso è il migliore nel derby in Serie A: una grande cosa. Lui è un bravo ragazzo, quando viene al campo anche quando non giocava era un professionista. Ha sempre dato una mano a tutti. Alla fine tutto paga. Ora lui si riposa, io vado in Nazionale”.