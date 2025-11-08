L’estremo difensore della Juventus ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del pareggio contro il Torino

Parità tra Juventus e Torino al termine dei 90 minuti. Le due squadre hanno disputato una prova combattuta dove entrambi i portieri si sono resi protagonisti. Di Gregorio ha infatti commentato la prestazione della squadra al termine dell’incontro.

Il pareggio sta stretto alla Juventus

“La vittoria è quello che conta. Ho contato due ripartenze, gli abbiamo concesso davvero poco. Dispiace perché questo pareggio ci sta un po’ stretto”.

Come vive il fatto di non essere stato convocato in nazionale

“Essere convocati in nazionale è un motivo di orgoglio. E’ quello a cui ogni giocatore aspira, sei nei giocatori più forti della tua nazionale quindi è sempre un sogno essere convocati. Non è successo, andrà Caprile, ci tengo a fargli un in bocca al lupo, è una bellissima esperienza, sono contento per lui. Io devo pensare alla Juve e cercare di vincere le partite con la Juve, poi se Gattuso vorrà convocarmi mi troverà sempre”.

Il pareggio può essere anche dovuto al fatto che avete giocato in coppa?

“No, dentro lo spogliatoio scuse e alibi non possono entrare e non entreranno mai. Siamo la Juve, deve essere un privilegio giocare tante partite. Oggi abbiamo dimostrato che la squadra sta bene: fino all’ultimo ho visto una squadra che ha provato a fare gol. La stanchezza ci sarà stata ma nessuno ha mollato”.

Come descriveresti la prima settimana di Spalletti

“Abbiamo avuto poco tempo. E’ arrivato Spalletti in un momento in cui giocavamo ogni due, tre giorni, abbiamo avuto pochissimo tempo per lavorare. Sicuramente il mister è molto diretto, chiede a noi portieri di essere partecipi, credo che nelle prossime settimane si potrà lavorare meglio”.

Che effetto ti va vedere contro Paleari

“Io e Paleari abbiamo giocato contro quando eravamo in Serie B. Sono contento per lui che ha fatto ottime prestazioni, è un professionista e oggi l’ha dimostrato”.