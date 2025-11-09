Nel derby della Mole tra Juventus e Torino Ardian Ismajli si è contraddistinto per la sua forza e la sua decisione

Nel derby della Mole la difesa del Torino ha fatto una prestazione ottima. La squadra di Spalletti, soprattutto nel primo tempo, ha provato a fare male ai granata. Ma il reparto del Toro è stato compatto, per poi sbloccarsi nel secondo tempo con proposte più offensive, tanto da sfiorare il vantaggio. Alla fine 0-0 con la consapevolezza che si poteva vincere. In questo contesto Ardian Ismajli si è contraddistinto per la sua forza e la sua decisione. Il difensore albanese è stato un vero e proprio muro. Ha fatto una grande partita e ha avuto l’atteggiamento giusto all’Allianz Stadium. Un’ottima prova.

Una partita ottima

Ismajli è partito titolare nel derby sulla destra nella difesa a 3 di Baroni. Maripan al centro e Coco sulla sinistra, come sempre. Ismajli sulla destra ha vinto il ballottaggio su Tameze. A Pedersen ma soprattutto a lui il compito di contenere su quella fascia le sgroppate di Koopmeiners, Cambiaso e su tutti Kenan Yildiz. Compito riuscito alla perfezione. L’unico ammonito della partita è stato Asllani. Al 42′ del secondo tempo poi, il numero 44 ha avuto i crampi e ha lasciato il posto a Tameze per i minuti finali. Migliore in campo insieme a Paleari (che però ha vinto il premio), ha detto a fine partita: “Primo tempo eravamo bassi, poi nel secondo siamo riusciti ad andare in avanti. 2 o 3 occasioni le abbiamo avute. Ma alla fine 0-0 e 1 punto ci sta. Quindi andiamo avanti”.

Il posto da titolare

Ismajli adesso si candida fortemente per essere il titolare in quella zona di campo. Maripan al centro e Coco sulla sinistra non si toccano. Masina è l’unico mancino ma non sta trovando spazio. Sulla destra il posto se lo giocano lui e Tameze. Tameze come con Juric, chiamato in causa in una posizione non sua (che però ormai gli si addice), ha dimostrato di saperci fare. Ma adesso Ismajli è tornato alla grande dopo l’infortunio. Sarà difficile prendergli il posto se continua così.