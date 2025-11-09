Un tifoso bianconero ha mimato lo schianto dell’aereo del Grande Torino a Superga: la Juve potrebbe impedirgli di accedere all’Allianz Stadium

Non è la prima volta che accade, allo Stadium o altrove. Con lo scopo di irridere i tifosi del Torino viene utilizzata la Tragedia di Superga. Un gesto vile e vergognoso messo ieri in atto da un tifoso bianconero che ha mimato l’aereo e poi pure lo schianto, in maniera inequivocabile. La Juventus provvederà a inviare il materiale alle forze dell’ordine ma come già accaduto nel 2019 potrebbe decidere per un Daspo, ancor prima che le autorità possano esprimersi. Una procedura di “non gradimento” che porterebbe il club bianconero a vietare l’ingresso al soggetto autore del gesto, una volta identificato.