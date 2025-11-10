Dopo un inizio di stagione disastroso, adesso la difesa del Torino c’è e nelle ultime 5 partite sono solo 3 i gol subiti

La stagione del Torino era iniziata molto male. Non tanto dal punto di vista del gioco, ma dal punto di vista della squadra che sembrava non essere amalgamata e prendeva gol troppo facilmente. Adesso però, giunti all’11^ giornata, le cose sono migliorate e decisamente. Granata che con il derby pareggiato per 0-0 in trasferta sono a 6 risultati utili consecutivi: 4 pareggi e 2 vittorie. Risultati frutto anche della difesa, che adesso c’è ed è compatta. Un atteggiamento diverso, solido, che Baroni ci ha messo un po’ a far entrare in testa ai giocatori. Maripan al centro, Coco a sinistra e a destra uno tra Tameze e Ismajli. Masina l’unico mancino ma non ha spazio. Queste le gerarchie della difesa a 3 del Torino.

Le ultime partite

Nelle ultime 5 partite sono solo 3 i gol subiti dal Toro. Ma in totale, in 11 partite, i granata ne hanno presi 16. Questo vuol dire che nelle prime 6 ne sono stati presi 13: numeri che fanno capire la crescita del reparto partita dopo partita. Il tutto è iniziato con la partita interna contro il Napoli, una gara perfetta dei granata che hanno vinto 1-0. Poi Torino-Genoa 2-1, dove il gol concesso è arrivato su errore di Asllani. Rete inviolata in trasferta a Bologna, dove i felsinei avevano sempre segnato in casa in Serie A. L’unica partita dove la difesa ha un po’ ballato è stata quella contro il Pisa, 2-2. E infine il derby, dove la difesa ha retto l’urto. Nel complesso una crescita che aumenta la fiducia.

Clean sheet all’Allianz Stadium per la prima volta

Non era mai successo, da quando la Juventus gioca all’Allianz Stadium, che il Torino non subisse gol nel derby in trasferta. La vittoria invece ancora non è mai arrivata in quello stadio. Qualche punto è stato fatto, ma sempre subendo gol. Almeno 1 gol è stato sempre incassato dai granata contro la Juventus in trasferta. Quello di Paleari è dunque il primo clean sheet nella storia del Torino in trasferta all’Allianz Stadium. Lo scorso anno arrivò una brutta sconfitta per 2-0. L’anno prima anche un altro 2-0. Nella stagione 2022/2023 l’ultimo punto, nell’1-1 firmato Andrea Belotti.