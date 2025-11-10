La coppia d’attacco formata dallo scozzese e dall’argentino e la più pericolosa che il Torino può schierare

Contro la Juventus il Torino, nella prima frazione, non è riuscito a entrare fin da subito nel vivo della partita, ma nella ripresa, con l’ingresso di Adams in campo, i granata sono tornati a rimettere in discussione l’inerzia dell’incontro. Lo scozzese è stato capace di entrare a gara in corso contro dei rivali sulla carta superiori per riuscire ad alzare il livello della prestazione della sua squadra.

Adams-Simeone la coppia convince

Sebbene Ngonge nel primo tempo si sia distinto con una serie di buone giocate, l’ingresso di Adams in campo ha permesso al Torino di ritrovare più aggressività in fase offensiva. Lo scozzese nelle ultime settimane ha costruito un’intesa speciale con Simeone dal momento che dalle loro combinazioni nascono spesso le azioni più pericolose del Torino.

L’argentino con Adams in campo può dividere il peso del reparto offensivo, e riuscire a dare il via a pericolose combinazioni che in più occasioni hanno dato il via alle ripartenze dei granata. E pensare che ad inizio campionato l’uno era l’alternativa dell’altro.

L’alternanza con Ngonge

Adams contro la Juventus è entrato con la voglia di fare risultato. Il suo tiro verso la porta di Di Gregorio è stato probabilmente l’occasione più importante dei granata nel corso dei 90′. Entrare a partita in corso gli ha permesso di portare forze fresche alla squadra, e l’alternanza con Ngonge può spesso permettere alla formazione di Baroni di garantire imprevedibilità e pericolosità all’attacco del Torino. Il reparto offensivo granata ha dimostrato ottime potenzialità nelle ultime settimane, ma quando il Cholito e lo scozzese sono insieme, gli uomini di Baroni riescono a esprimersi al massimo delle loro capacità.